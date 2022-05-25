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花蓮馬錫山農路嚴重龜裂 議長張峻邀會勘水保局允協助

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮光復鄉馬錫山農路年久失修，多處路面嚴重龜裂，議長張峻今邀相關單位會勘，水保局花蓮分局允諾挹注經費改善。圖／張峻服務處提供
花蓮光復鄉馬錫山農路年久失修，多處路面嚴重龜裂，議長張峻今邀相關單位會勘，水保局花蓮分局允諾挹注經費改善。圖／張峻服務處提供

花蓮縣光復鄉馬錫山農路是農業運輸、民眾健走、運動的重要道路，議長張峻接獲陳情，農路年久失修，路面嚴重龜裂還有路基坍塌之虞，今天邀相關單位會勘，水保局花蓮分局允諾協助改善，將分兩期規畫施作，第一期預計投入495萬元改善。

議長張峻說，馬錫山農路與環山道路連接，是當地農民運送農產品、進出的重要道路，也是馬太鞍濕地生態體驗與風味餐廳的觀光連結要道，且當地有許多居民，晨昏會到該路段跑步、騎自行車休憩，因人車進出頻繁，加上年久失修，多處路面嚴重龜裂，下邊坡也局部位移，讓地方很擔心路基會有繼續坍塌的疑慮。

張峻接獲民眾反映，今天立即邀請農委會水土保持局花蓮分局保育推廣課副工程司范蘇義、縣府農業處農工科技士王立勳等人現場會勘，確認路面損壞嚴重，確實達到需要改善的程度。

范蘇義表示，經實際勘查，確認這條道路需要改善，將由花蓮分局投入經費，分兩期設計規畫改善，第一期改善經費為495萬元。王立勳建議，除了改善鋪面，針對較脆弱的上下邊坡，也要同步補強。

張峻說，這條道路的安全對附近民眾相當重要，感謝水保局花蓮分局協助改善農路，希望早日動工，讓農民和附近民眾進出都更加安全方便。

花蓮光復鄉馬錫山農路年久失修，多處路面嚴重龜裂，議長張峻（中）今邀相關單位會勘，水保局花蓮分局允諾挹注經費改善。圖／張峻服務處提供
花蓮光復鄉馬錫山農路年久失修，多處路面嚴重龜裂，議長張峻（中）今邀相關單位會勘，水保局花蓮分局允諾挹注經費改善。圖／張峻服務處提供
花蓮光復鄉馬錫山農路年久失修，多處路面嚴重龜裂，議長張峻今邀相關單位會勘，水保局花蓮分局允諾挹注經費改善。圖／張峻服務處提供
花蓮光復鄉馬錫山農路年久失修，多處路面嚴重龜裂，議長張峻今邀相關單位會勘，水保局花蓮分局允諾挹注經費改善。圖／張峻服務處提供

花蓮 農民 水保局

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