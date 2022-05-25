台東棒球隊多集體住宿 陳瑩媒合業者捐千份快篩
台東偏鄉棒球隊孩童普遍集體住宿，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩劑取得不易，立法委員陳瑩媒合業者捐贈1000劑快篩試劑給台東棒球隊學生。
陳瑩和亞洲生化公司董事長陳振興今天中午在陳瑩台東服務處，捐贈1000劑快篩試劑給台東棒球隊孩童。
陳瑩表示，目前COVID-19疫情仍在高峰，快篩試劑不足情形，原鄉更為顯著，她獲悉孩童的需求後立即找上陳振興，希望能捐贈台東基層棒球隊千份快篩，照顧年輕球員。
陳瑩說，原鄉許多學校棒球隊員都是集體住宿，球員練習時若有身體不適，希望可以馬上有快篩使用，但目前原鄉快篩仍有不足情形，球隊無法採購備用。
陳振興表示，這是一個有意義的活動，來到棒球之鄉，看到台東小球員們心情特別激動，當陳瑩告訴他年輕球員有需求時，第一個想法就是「要找一個最好的快篩劑」，於是捐贈出公司最好的快篩劑。
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