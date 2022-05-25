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基檢查賄小組揭牌 特製防疫3寶宣導

中央社／ 基隆25日電

九合一選舉即將於11月26日舉行，基隆地檢署為確保選舉順利完成，成立「查察賄選及暴力執行小組」今天揭牌，還製作宣導品快篩試劑、抹布、口罩等防疫3寶，盼打造乾淨選風。

基隆地檢署發布新聞稿表示，今天的揭牌儀式由基隆地檢署檢察長余麗貞主持，率基隆市警察局長劉耀欽等檢、警、調、政風首長共同舉行，宣示查賄行動全面展開。

余麗貞指出，相關行動需依據法務部函頒「111年地方公職人員選舉查察工作綱領」，以「公平選舉、杜絕不法」為核心目標，嚴查賄選及暴力、嚴防假訊息、嚴辦境外資金為3項重點工作，並以「掌握賄選熱區，提升佈雷成效」等6項具體作為，積極偵辦以金錢、暴力、假訊息、境外資金等不法行為介入選舉犯行。

余麗貞表示，距今年舉行的地方公職人員九合一選舉僅6個多月，呼籲全民踴躍檢舉賄選，基隆地檢署以「選舉篩人、萬勿塞錢」和「乾淨選舉、賢人出頭」及「檢舉賄選、我來罩您」為口號，更特別製作快篩試劑、抹布、口罩防疫3寶為宣導品，期望藉由檢、警、調、政風與全民的共同努力，打造乾淨選風。

2022大選

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