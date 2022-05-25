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花蓮新城鄉推住院營養慰問金 6/1起開放申請

中央社／ 花蓮縣25日電

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，醫療院所禁止探病，花蓮新城鄉公所規劃「住院營養慰問金」，開放鄉民申請每人每年度補助新台幣1000元補貼生活，6月1日起開放申請。

新城鄉公所指出，去年創全縣首例，編列200萬元經費為全鄉2萬多人投保鄉民團體傷害險，有5人獲最高理賠15萬元，今年再規劃「住院營養慰問金」，關懷因病住院的鄉民。

新城鄉長何禮臺今天接受媒體聯訪指出，COVID-19疫情期間醫療院所停止探病，為持續關懷鄉民，將各界愛心捐款規劃實施「新城鄉住院鄉民營養慰問金」，獲代表會支持，將於6月1日起開放申請。

何禮臺指出，住院營養慰問金每人每年度限申請1次，每次發給1000元，由申請人或委託代理人持相關文件，於出院3個月內至公所社會課或各村辦公室提出申請。

新城鄉公所指出，另因轄內公墓用地不足，公所也推出火化補助申辦，每人補助5000元，鼓勵民眾選擇火化辦理喪葬事宜。

疫情 何禮臺 COVID-19

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