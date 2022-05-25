花蓮新天堂樂園今恢復營業 34名員工指控未領到薪水

台開集團今年面臨財務危機及經營權糾紛，旗下花蓮新天堂樂園無預警暫停營業，歷經3個月整頓後，今天終於恢復營業。不過有員工指控未領到薪水，台開回應，員工分屬於台開2間子公司，目前子公司的代表人仍是吳子嘉，已循法律途徑提告，願意用最大誠意解決勞資爭議。

台開在花蓮打造「新天堂樂園」商場，在2月傳出公司不堪虧損，隨即在3月1日宣布暫停營業，連帶威秀影城等10多家廠商無法營業，只有商場外的貨櫃星巴克、台開心農場正常開放。因事出突然，許多員工抱怨沒有事先收到通知，部分員工無奈只能簽下解雇同意書。

為讓新天堂樂園持續營運，台開董事長邱于芸積極籌款，於3月10日前往花蓮發放員工2月薪水。卻有34名未領到薪水的新天堂樂園員工向民代陳情，稱未領到積欠薪資、資遣費及墊付款，目前有4次勞資協商，資方未派員出席導致協商破局，批評「台開有錢開幕，卻不處理積欠員工薪水，開幕招募新員工，丟包舊員工」。

台開指出，新天堂樂園員工分屬於台開子公司南國屋及風獅爺購物中心花蓮分公司，但這兩家子公司於今年3月遭到變更公司代表人，相關公司印鑑、帳冊及員工清冊等，全掌握在台開前副董事長吳子嘉手上。邱于芸多次透過管道要求索回，但都遭到對方拒絕，而縣府的勞資協商會議，台開方面並未收到出席相關邀約。

台開表示，現正積極透過法律途徑，期盼索回相關子公司印鑑、帳冊、員工清冊等資料，也期盼透過公權力介入，協助取得相關文件，公司有誠意也有義務保障所有員工權益。