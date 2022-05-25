台開花蓮新天堂樂園遭員工指控欠薪 縣府協助了解

台開公司歷經財務危機，旗下花蓮新天堂樂園停業3個月，今天恢復營業，不過有員工指控遭欠薪，台開承諾會盡最大誠意解決勞資爭議；花蓮縣府指出，將協助勞工爭取應有權利。

花蓮新天堂樂園今天恢復營業，不過有34名員工向民代陳情，未領到積欠薪資、資遣費及墊付費，曾開過4次勞資協商，資方未派員出席造成協商破局，質疑「台開有錢開幕，沒錢處理積欠薪資」。

台灣土地開發公司今天發布新聞資料指出，台開前董事長吳子嘉2月底無預警宣布新天堂樂園歇業、大量解僱員工，吳子嘉遭台開解聘後，拒絕繳回公司印鑑、帳冊及員工資料等。

台開董事長邱于芸透過新聞稿指出，已循法律途俓向吳子嘉提告，盼透過公權力行使，討回公司印鑑、主機、帳冊、員工資料及營收，願用最大誠意解決相關勞資爭議。

對於員工陳情指控積欠薪資，台開公司指出，過去2個多月新天堂樂園都處於停業狀態，部分員工簽署大量解僱同意書後，相關勞資爭議都在花蓮縣政府協調中。

花蓮縣政府社會處長陳加富接受中央社記者採訪指出，台開新天堂樂園的勞資爭議調解申請案共有4案次，約30多名員工，因積欠薪資、資遣費提出申請，勞資協商期間資方確實有出席，但因勞資爭議涉及台開及旗下六間子公司事業體，在釐清負責單位確實有困難。