基隆忠三橋百年駁坎再現 設觀景窗估10月底前完工

基隆市崁仔頂魚市旁的忠三橋去年底改建，近期掀開橋面後，發現疑日治時期逾百年旭川河岸壁駁坎重見天日，市府除將保留外並設「觀景窗」供民眾欣賞，預計整個工程10月底前完工。

基隆市議員鄭文婷在臉書表示，服務處上個月辦理會勘後，非常感謝市府工務處同仁將當天會勘結論放在心上，特別找到一處適當空間，打算以預留觀景窗的方式，讓大家可以更親近石駁坎。

鄭文婷說，昨天再次辦理會勘，工務處從善如流在忠三路靠近孝一路側找到一處適當空間，得以架設觀景窗，以利民眾得以透過觀景窗看到石駁坎，她除表示肯定外，也期待未來能在觀景窗底部埋設攝影機，並裝設投影燈，透過網路即時傳送石駁坎的畫面，同時也能夠與舊有市區石駁坎照片相互對照，讓民眾更親近了解石駁坎及過往基隆人的日常生活。

基隆市政府工務處養護工程科長簡翊哲今天向中央社記者表示，工務處會在忠三橋邊適當位置開孔設置「觀景窗」，供民眾俯視舊有駁坎，整個工程預計10月底前完工。

基隆市文安里長李隆進曾表示，忠三橋下方的旭川河整治於1912年（明治45年）竣工，橋旁的愛一路上過去是基隆漁會的拍賣場，這處岸壁駁坎已超過110年歷史極具保留價值，建議可仿造新竹市的護城河親水公園或台中市的綠川水岸廊道整治，將原有文物保留下來。