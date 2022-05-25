快訊

「32220402」千萬富翁是你嗎？ 3-4月期統一發票特別獎出爐

無腿泳士全國身障運奪7金 昨夜騎車打滑摔車遭輾斃

花蓮新城鄉推新福利措施 鄉民住院發放1000元每年限1次

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣新城鄉公所推鄉民住院營養慰問金新措施，下月1日起上路。圖／新城鄉公所提供
花蓮縣新城鄉公所推鄉民住院營養慰問金新措施，下月1日起上路。圖／新城鄉公所提供

繼開辦免費鄉民團體傷害保險後，花蓮縣新城鄉再推新福利措施「住院鄉親營養慰問金」，設籍鄉民因傷病住院，審核通過就可獲得1000元慰問金，下月1日起上路，每年限申請一次，全鄉2萬餘人受惠。

鄉公所表示，鄉長何禮臺日前到醫院探視鄉民，深感民眾因傷病住院相當辛苦，，再加上疫情期間一些大型醫院數度停止探病，為在防疫期間持續關懷住院鄉民，要求社會課規畫提供住院營養慰問金，經費來源是由各界捐款。

新城鄉民約2萬人，從6月1日開始，因傷病住院，出院3個月內可持相關證明文件，到公所社會課或各村辦公處申請，審核通過後就發給1000元慰問金。

此外，鄉公所還從納骨塔收入勻支200萬元，編列經費，去年8月1日起開辦「鄉民團體傷害保險」，保險期間1年，若因意外死亡，或是傷殘失能，最高理賠15萬元，是縣內第一個由鄉公所辦理的鄉民團保。

何禮臺表示，新城鄉是個大家庭，公所長期辦理急難救助及原住民急難救助，協助突發狀況，影響經濟造成生活困苦的鄉親渡度過難關，也很關懷住院鄉民，鄉公所人員都會定期到鄉內醫院探視，規畫營養慰問金新措施，藉此表達關懷，也祝福鄉民早日康復。

保險 何禮臺 疫情

延伸閱讀

迷人香氣四溢！花蓮在地人氣「北鴨三吃」櫻桃鴨酥脆多汁、入口即化超罪惡

居檢家人過世自旅館破窗逃 花蓮外事警針對個案給關懷

花蓮夫妻抱男嬰過馬路遭撞傷 酒駕男依法送辦

花蓮夫妻抱嬰兒過馬路遭撞 肇事駕駛酒駕送辦

相關新聞

台開花蓮新天堂樂園遭員工指控欠薪 縣府協助了解

台開公司歷經財務危機，旗下花蓮新天堂樂園停業3個月，今天恢復營業，不過有員工指控遭欠薪，台開承諾會盡最大誠意解決勞資爭議...

疫情擴大！「全台最美」多良車站明起關閉7天

台東疫情持續增溫，太麻里鄉確診數累計破百，避免疫情擴散，鄉公所宣布明起關閉「全台最美」多良車站觀光景點7天。未來，再視疫...

蘭嶼外海2聲巨響 艦載「雄風飛彈」精準命中靶船！

台東蘭嶼外海昨天1艘船冒出濃濃黑煙，還傳出2聲爆炸巨響，嚇壞島上居民，以為有打雷發生。不過，由於24日至27日軍方有飛彈...

花蓮新天堂樂園今恢復營業 34名員工指控未領到薪水

台開集團今年面臨財務危機及經營權糾紛，旗下花蓮新天堂樂園無預警暫停營業，歷經3個月整頓後，今天終於恢復營業。不過有員工指...

端午到宜蘭傳藝園區 立蛋、送文昌午時水、cos蛇蛇打卡

端午節6月3日至6月5日到宜蘭傳藝園區「立蛋」、「點雄黃」、「祈福放風箏」，祈願好運一整年，學業事業步步高升！而園區為了...

花蓮新城鄉推新福利措施 鄉民住院發放1000元每年限1次

繼開辦免費鄉民團體傷害保險後，花蓮縣新城鄉再推新福利措施「住院鄉親營養慰問金」，設籍鄉民因傷病住院，審核通過就可獲得10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。