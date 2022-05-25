花蓮新城鄉推新福利措施 鄉民住院發放1000元每年限1次

繼開辦免費鄉民團體傷害保險後，花蓮縣新城鄉再推新福利措施「住院鄉親營養慰問金」，設籍鄉民因傷病住院，審核通過就可獲得1000元慰問金，下月1日起上路，每年限申請一次，全鄉2萬餘人受惠。

鄉公所表示，鄉長何禮臺日前到醫院探視鄉民，深感民眾因傷病住院相當辛苦，，再加上疫情期間一些大型醫院數度停止探病，為在防疫期間持續關懷住院鄉民，要求社會課規畫提供住院營養慰問金，經費來源是由各界捐款。

新城鄉民約2萬人，從6月1日開始，因傷病住院，出院3個月內可持相關證明文件，到公所社會課或各村辦公處申請，審核通過後就發給1000元慰問金。

此外，鄉公所還從納骨塔收入勻支200萬元，編列經費，去年8月1日起開辦「鄉民團體傷害保險」，保險期間1年，若因意外死亡，或是傷殘失能，最高理賠15萬元，是縣內第一個由鄉公所辦理的鄉民團保。

何禮臺表示，新城鄉是個大家庭，公所長期辦理急難救助及原住民急難救助，協助突發狀況，影響經濟造成生活困苦的鄉親渡度過難關，也很關懷住院鄉民，鄉公所人員都會定期到鄉內醫院探視，規畫營養慰問金新措施，藉此表達關懷，也祝福鄉民早日康復。