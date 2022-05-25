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天然災害救助額度提高 花蓮西瓜農損160公頃受惠

中央社／ 花蓮縣25日電

農委會修正農業天然災害救助辦法，提高近200項作物現金救助額度，調幅平均逾20%；花蓮西瓜、改良種芒果等都受惠，西瓜農損160公頃，救助金額由原每公頃6萬元提高至6萬2000元。

花蓮縣農業處發布訊息表示，農委會近期修正農業天然災害救助辦法，公告提高包括農林漁畜在內近200項作物天然災害現金救助額度，平均調整幅度超過20%，以彌補農民受災損時部分損失，並且納入天氣參數啟動救助機制，簡化地方政府與基層公所的勘查程序。

花蓮今年截至目前申報天然災害現金救助品項，包括已核撥的壽豐鄉高接梨穗2.07公頃；瑞穗、卓溪、玉里、花蓮市等合計16公頃的改良種芒果；瑞穗、玉里共約160公頃的西瓜。

農委會修正調整的農業天然災害救助額度，追溯自今年1月1日後發生的天然災害，皆可適用。

農業處長陳淑雯表示，農業生產成本逐年提高，並且受到氣候變遷影響，發生天然災害風險也大為提升，現行天然災害現金救助制度是以農作物平均生產成本1至2成計算，此次農委會調整現金救助額度，不是齊頭式的同比例調整，而是依品項而異，例如西瓜救助金額由每公頃新台幣6萬元提高至6萬2000元；改良種芒果由每公頃9萬元提高至10萬元。

農業處農政科長吳秉叡說明，此次農業天然災害救助辦法修正重點，主要分為依農作物生產成本調整救助額度、增加以天氣參數啟動現金救助機制。

針對地方政府部分，只要在地氣象資訊達到「災害性天氣參數」標準，包括颱風、豪雨、霪雨、寒流、旱災共5種災害，文旦、西瓜、大豆、茶、吳郭魚等40種農、漁品項，地方政府可免現勘，直接函報農委會公告現金救助。

而地方公所只要在地氣象資訊達到「災損天氣參數」標準，農民申請救助時，包括颱風、豪雨、霪雨、寒流4種災害，西瓜、大豆、苦瓜、魚塭養殖等21種農、漁品項，現金救助公告後，公所僅須查證受災農友田區具有種植事實或養殖客觀證明文件，簡化勘查認定的程序。

西瓜 農委會

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