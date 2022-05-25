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45度角畫家金根鴻收徒弟 待用課程喚起愛的循環

中央社／ 花蓮縣25日電

台灣待用課程協會以藝術陪伴偏鄉弱勢，如花蓮、高雄八八風災後的那瑪夏部落等，其中受助的口啣筆畫家金根鴻，不但開畫展義賣，如今已開始當起老師，教導雙手殘障的徒弟。

台灣待用課程協會創辦人之一的陳欣婷今天接受中央社記者訪問表示，待用課程計畫邁向第8年，每年須募款新台幣250至300萬元支應，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，募款壓力非常大，且年復一年，於是思考未來的可能性與如何永續發展。

老家在花蓮的陳欣婷與慈濟大學生技博士合作，從花蓮小農養殖生產的蜂蜜研發萃取製作「貴妃的秘蜜」面膜，自己設計包裝，在多家醫美診所上架，也尋求義大利、英國通路，希望獲得的盈餘能支助待用課程。

陳欣婷說，豐濱鄉用嘴啣筆的「45度角畫家」金根鴻，自2015年起受待用課程協助，舉辦過多場畫展並義賣回饋，今年開始金根鴻也為部落其他身心障礙青年授課，傳授專業與自身經驗，讓愛傳承下去。

她說，待用課程計畫截至今年3月共執行126個專案，累積2271小時，且至目前為止尚未有任何公部門補助；課程內容包括創意舞蹈、繪本、花藝、彩繪、戲劇、舞蹈療育等，陪伴花蓮新城禪光育幼院、花蓮光華國小、北濱國小、壽豐國小、高雄那瑪夏部落、桃園市復興區介壽國中、奎輝國小及新北市瑞濱國小、台中市梧棲國小等偏鄉或資源少的地區，助學子開啟人生另一扇窗。

「待用課程」概念源自於義大利的待用咖啡，待用課程是讓有能力的人購買課程，並將上課的權利留給有需要的偏鄉孩子。

花蓮 義大利 偏鄉

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