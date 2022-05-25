帶出500紙鈔圖案少棒隊 退休總教練陸永茂驟逝各界哀悼

2000年出任私立中道中學青棒隊總教練的陸永茂，投入栽培宜蘭學子不遺餘力，更將當時還是學生的統一獅前球員鄧志偉從黑道拉回，他2019年榮退，在三星鄉生活，去年9月回到中道擔任假日校園守衛，昨天下午驟逝，享壽63歲，消息傳出，不少人紛紛在臉書表達不捨與思念之情。

陸永茂1993年擔任台東縣南王國小棒球隊教練，在其帶領之下，南王兩度奪下關懷杯少棒錦標賽冠軍，小選手將球帽拋向空中，慶祝奪冠的畫面被選中，成為500元鈔票圖案。

2000年中道中學成立青棒隊，他受邀擔任總教練，為宜蘭青棒灌注心力，培育不少傑出選手，林晨樺、鄧志偉、林國民、陳煥揚、林明杰等人，後來也在中華職棒大放異彩，完成自我實現。

校方表示，中道青棒隊是宜蘭縣第一、也是唯一打進全國聯賽隊伍，學校近20年來大力支持棒球隊發展，中道青棒隊在總教練陸永茂率領，歷經金龍旗、高中聯賽、玉山盃、黑豹旗、花蓮關懷盃等全國賽事表現亮眼，2018年黑豹旗全國青棒錦標賽最終拿下第6名佳績。

陸永茂育有1女陸冠芝，是台灣知名高爾夫球選手，他曾形容中道青棒隊是「獨生子」，因為每個球員都是他的孩子。陸永茂2019年9月在中道中學榮退，有感於延續與學校的情誼，他表達願意在假日擔任假日校園守衛，去年9月起返校服務。這兩天傳出陸永茂離世的消息，中道中學校長李偉敬今天也證實。

李偉敬表示，喜歡宜蘭的陸教練退休後，一個人住在三星享受退休恬靜生活，平時處理家務，假日到校服務，身體狀況依舊良好。上周末國中會考，他還祝福準備前往會考的國三考生考試順利、師生平安。學校同仁與畢業校友聽聞陸教練驟逝，哀痛不已，校方會盡力協助家屬後續治喪事宜。

親友、學生、各界得知陸永茂離世的消息，紛紛在臉書哀悼，「真的心很痛.....太突然」、「感謝陸教練為宜蘭棒壇的貢獻」、「謝謝您帶給蘭陽棒球的感動」等，字字句句都透露出不捨與思念之情。