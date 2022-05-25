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蘭嶼外海2聲巨響 艦載「雄風飛彈」精準命中靶船！

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
海軍自5月24日至27日共計4天進行年度例行「精準射擊」，射擊中科院已經部署在海軍艦上及海巡安平艦的「雄風飛彈」，利用這次射擊來測評。圖／翻攝自中科院官網
海軍自5月24日至27日共計4天進行年度例行「精準射擊」，射擊中科院已經部署在海軍艦上及海巡安平艦的「雄風飛彈」，利用這次射擊來測評。圖／翻攝自中科院官網

台東蘭嶼外海昨天1艘船冒出濃濃黑煙，還傳出2聲爆炸巨響，嚇壞島上居民，以為有打雷發生。不過，由於24日至27日軍方有飛彈射擊，這艘冒濃煙的船，應為演習的目標物「靶船」。知情人士透露，昨天射擊確實精準擊中目標，射擊彈種為「雄風飛彈」。

「爆炸聲音很大！還連續3次！」蘭嶼楊姓居民說，昨天下午突然砰、砰的2聲巨響，他在屋外都感受到爆炸聲的聲音很大，以為發生什麼事，就騎車外出了解查看，其他人也都聽到聲音，好像從海上傳來。另有居民在軍艦岩附近海上看到船隻冒出濃煙，且有海巡船隻在旁戒護。

根據交通部航港局射擊公告顯示，海軍自5月24日至27日共計4天進行飛彈射擊，範圍從屏東九鵬基地至台東綠島及蘭嶼外海，射程超過200公里，並在綠島及蘭嶼間設置2處靶船。

軍事專家表示，此次射擊警戒區內設置2處靶船點，是海軍典型反艦導彈的驗證能力測評，加上射擊範圍拉至綠島、蘭嶼往東外海，最大彈道高度25000呎以下，更符合雄風飛彈飛行實境，中科院也較能收集完整相關參數。

一名知情人士透露，海軍這次是年度例行「精準射擊」，是射擊中科院已經部署在海軍艦上及海巡安平艦的「雄風飛彈」，利用這次射擊來測評，結果非常良好，同時海軍在台東空軍太麻里靶場也派出「銳鳶無人機」偵照；至於外界傳出是「雄昇飛彈」完全是臆測。

海巡署表示，近日配合軍方飛彈射擊操演，有派出2艘艦艇在東南部射擊管制區域外警戒，維護作業船隻安全，但沒有火燒船通報事故案件。

海軍「精準射擊」管制範圍從屏東九鵬基地至台東綠島及蘭嶼外海，射程超過200公里，並在綠島及蘭嶼間設置2處靶船。圖／翻攝自交通部航港局射擊公告
海軍「精準射擊」管制範圍從屏東九鵬基地至台東綠島及蘭嶼外海，射程超過200公里，並在綠島及蘭嶼間設置2處靶船。圖／翻攝自交通部航港局射擊公告
海軍昨天在台東空軍太麻里靶場也派出「銳鳶無人機」升空偵照。記者尤聰光／攝影
海軍昨天在台東空軍太麻里靶場也派出「銳鳶無人機」升空偵照。記者尤聰光／攝影

飛彈 蘭嶼 海軍

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