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改建舊橋 基隆旭川河石駁坎重現 將設觀景窗觀察

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆旭川河改建舊橋古運河石駁坎重現，將設觀景窗觀察。記者游明煌／攝影
基隆旭川河改建舊橋古運河石駁坎重現，將設觀景窗觀察。記者游明煌／攝影

基隆市旭川河忠二橋、忠三橋老舊危橋改選開挖時，疑為日治時期古運河的岸壁石駁坎重見天日，塵封數十年相當珍貴，市府已現況保留，新橋正在架設，工務處已找到一處適當空間，將以設置「觀景窗」的方式，可透過觀察及親近石駁坎。

去年忠二橋及忠三橋同步施工改建，橋長30公尺，寬幅20公尺，花費6千萬元，今年11月完工。兩橋位在旭川河上，橋面整個移除後，橋下的旭川河道重現天日，有民眾發現橋梁基座旁露出一段以前河岸的駁坎，是以旭川河加蓋前留下的，疑似日治時期完成的，爭取保留，市府曾會勘表示現況保留。

工務處昨天議員鄭文婷到場再次會勘，決定如何設置親水設施，鄭文婷說，市府從善如流在忠三路靠近孝ㄧ路側覓得一處適當空間，將架設觀景窗，以利民眾得以透過該觀景窗看到石駁坎，她和陳情人都表示肯定。

鄭文婷建議，仍期待未來能夠在觀景窗底部埋設攝影機，並裝設投影燈，透過網路即時傳送石駁坎的畫面，同時也能夠與舊有市區石駁坎照片相互對照，也讓民眾能夠更親近了解石駁坎以及過往基隆人的日常生活。

市政府工務處養護工程科長簡翊哲指出，新設橋梁基座並不會影響到這些駁坎，將以設置「觀景窗」的方式，在橋上開一個洞，可以觀察到駁坎，已找到位置，但如何做還要規畫研議。

旭川河為基隆市區南榮河的下水游河道，日治時期整治成為運河，以前的崁仔頂街在河畔，市府在1975年開始在旭川河面加蓋，興建明德、親民、至善3棟大樓。

基隆旭川河改建舊橋古運河石駁坎重現，將設觀景窗觀察。圖／議員鄭文婷提供
基隆旭川河改建舊橋古運河石駁坎重現，將設觀景窗觀察。圖／議員鄭文婷提供
基隆旭川河改建舊橋古運河石駁坎重現，將設觀景窗觀察。圖／議員鄭文婷提供
基隆旭川河改建舊橋古運河石駁坎重現，將設觀景窗觀察。圖／議員鄭文婷提供

基隆 日治時期

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