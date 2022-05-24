基隆市高地社區供水有隱憂 立委會勘設置加壓站改善

台灣自來水公司正在執行「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，基隆市立委蔡適應服務處今邀水公司、航港局、國有財產署等單位，會勘中山二路自來水供水管線、加壓站基礎設施，尋求改善健民里、仁正里約500戶高地住家自來水用水問題。

蔡適應服務處表示，自來水公司發布「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，明年有基隆市民生社區、喜市社區、龍邸中國社區、台北大鎮社區、綠葉山莊社區、原美館社區、優泉小鎮社區和新北市馥記山莊社區、台北小墅社區通過補助評比。

這項計畫是由蔡適應向行政院爭取，中央和地方政府分擔8成、用戶自付2成，從去年起規畫分4年滾動式執行，藉以改善基隆和北部地區的高地社區長期存在的用水問題，並一併解決道路長期漏水掏空路基的問題。

蔡適應服務處主任林明智表示，水公司正在執行「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，明年度計畫補助地方政府配合款工程改善費4900萬元、操作維護費用2500元。基隆有7個社區列入，持續改善自來水基礎設施。