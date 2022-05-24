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花蓮端午返鄉專車還有餘票 5/25起開放現場購買

中央社／ 花蓮縣24日電

花蓮縣政府於端午節辦理返鄉（工）專車，分別為6月2日、6月5日共2列次火車。民政處表示，目前還有餘票，設籍花蓮或身分證「U」字開頭的鄉親5月25日起可至縣府民政處購票。

花蓮縣政府民政處今天發布訊息表示，端午節返鄉（工）專車共有2列次火車，返鄉列車是6月2日晚間7時51分台北站發車直達花蓮站；返工列車為6月5日下午2時23分花蓮站發車直達台北站。

同時6月2、5日也安排花蓮至玉里以區間車接駁南下或北上，方便南區民眾，沿途停靠壽豐、鳳林、光復、瑞穗等站，搭乘接駁車民眾出示專車乘車證即可轉乘。

民政處指出，專車目前各車次仍有剩餘票數，凡具花蓮縣縣民資格（設籍花蓮或身分證「U」字母開頭）、其配偶、直系血親及其配偶，或非花蓮縣民但在花蓮工作者、其配偶、直系血親及其配偶，5月25日起於上班日上午9時至下午5時可至民政處購票，售完為止。

專車為實名制，限本人搭乘，提醒民眾於取票及乘車時，皆須出示身分證明文件；全票200元、半票100元。

另配合台鐵局防疫規定，民眾進站乘車仍須量體溫、戴口罩，保護自己，防範病毒感染。

花蓮 端午節

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