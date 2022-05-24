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花蓮急診一度爆量無病床 5月救護車送確診者就醫多10倍

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮傳出昨天4大醫院急診室皆滿床，導致病患一度無法看診。記者王思慧／攝影
花蓮傳出昨天4大醫院急診室皆滿床，導致病患一度無法看診。記者王思慧／攝影

花蓮縣適用快篩陽性視同確診，卻傳出昨天4大醫院急診室皆滿床，導致病患一度無法看診。消防局指出，5月已有450名確診者送醫，是1至3月總量的10倍，而昨天暴增80件救護案件，造成醫院急診室滿床啟動分流。衛生局回應，分流狀況不到2小時就解除，目前確診者送醫路徑順暢。

花蓮消防局緊急救護科長林武正指出，23日下午和平地區1名病患送醫，當時4點30分花蓮市4家大醫院都是滿床的狀態。每天平均受理救護案件有60件左右，昨天暴增到80件，但為了病患的權益，還是會將患者送往最近也最適當的醫院。

花蓮慈濟醫院秘書李毅表示，受疫情影響，急診量能的確有緊繃的狀態，現在有一定床數的專責病房，各病房也會有少數的預留床，萬一某病房染疫，可以調配使用集中治療，導致病床數減少，當然就會有病患無法住到病房。而急診室會保留少數幾床的留觀床，像是居家隔離者有其他急診需求，不會與其他病患混在一起，也會排擠急診量能。

李毅說，急診床數情況時好時壞，若真的收治不了病人，會通報消防局病床全滿，告知病患情況如不緊急，能否送到其他醫院。通常2小時就會解除，只是昨天下午比較緊繃，沒辦法短時間解除。若消防隊把狀況不好的病患送進來，還是會負責任在急診室治療。

衛生局長朱家祥表示，當時是一般病患瞬間擁擠到急診，急診室必須依序處理，需要病患等待，經一段時間就處理完畢，這些病患都非確診者；目前確診個案在就醫路徑上都很通暢。

花蓮 快篩陽性視同確診

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