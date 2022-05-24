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台灣基進宜蘭黨部互助抗疫 唾液快篩「先借後還」

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
台灣基進宜蘭黨部整合手邊資源，讓民眾能「先用後還」唾液快篩。圖／台灣基進宜蘭黨部提供
台灣基進宜蘭黨部整合手邊資源，讓民眾能「先用後還」唾液快篩。圖／台灣基進宜蘭黨部提供

國內疫情升溫，宜蘭縣確診數持續攀升。台灣基進宜蘭黨部考量家長們擔心使用傳統快篩，恐造成孩童受傷，加上目前唾液快篩的數量少且取得不易，因此採用「先用後還」的互助方式，希望能幫民眾解決燃眉之急。

台灣基進宜蘭縣議員參選人林意評提到，曾帶兒女到醫院PCR篩檢，結果因害怕、掙扎而被戳到鼻血狂流；陳漢澤表示，有民眾因唾液快篩的排隊時間與上班衝突，遲遲無法取得使用。

宜蘭黨部主委劉勇廷說，許多民眾憂心不敢用傳統快篩，希望改用唾液快篩為孩童篩檢，因此攜手2位縣議員參選人，整合手邊資源以提供協助。黨部現有60劑唾液快篩為自行採購，還有支持者無償提供。

「先用後還」的申請對象為國小（含）以下孩童，可由家長憑代領，最多2劑，且須於2周內歸還。有需要的民眾可至台灣基進宜蘭黨部（羅東鎮四育路58號）或溪北聯絡處（蘭市延平路50-36號）填表借用。

台灣基進宜蘭黨部現有60劑唾液快篩，採「先用後還」的互助方式，提供民眾使用。圖／台灣基進宜蘭黨部提供
台灣基進宜蘭黨部現有60劑唾液快篩，採「先用後還」的互助方式，提供民眾使用。圖／台灣基進宜蘭黨部提供

唾液快篩 宜蘭 台灣基進

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