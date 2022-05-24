台灣基進宜蘭黨部互助抗疫 唾液快篩「先借後還」

國內疫情升溫，宜蘭縣確診數持續攀升。台灣基進宜蘭黨部考量家長們擔心使用傳統快篩，恐造成孩童受傷，加上目前唾液快篩的數量少且取得不易，因此採用「先用後還」的互助方式，希望能幫民眾解決燃眉之急。

台灣基進宜蘭縣議員參選人林意評提到，曾帶兒女到醫院PCR篩檢，結果因害怕、掙扎而被戳到鼻血狂流；陳漢澤表示，有民眾因唾液快篩的排隊時間與上班衝突，遲遲無法取得使用。

宜蘭黨部主委劉勇廷說，許多民眾憂心不敢用傳統快篩，希望改用唾液快篩為孩童篩檢，因此攜手2位縣議員參選人，整合手邊資源以提供協助。黨部現有60劑唾液快篩為自行採購，還有支持者無償提供。