長埤湖風景區溫泉井將整修 三星鄉公所盼活化成新亮點

宜蘭三星的知名景點長埤湖風景區內，曾挖掘一口700公尺深的溫泉井，惟水溫僅38度，未達觀光休憩的標準，無法進一步利用。三星鄉公所為活化園區，因此找專人來評估溫泉井，預計6月動工整修，若水溫能到43度以上且出水穩定，屆時將規劃泡腳、煮食池等，打造成當地新亮點。

長埤湖風景區的溫泉井於2006年建置，其泉質與鄰近的清水地熱遊憩區、櫻花溫泉都是碳酸氫鈉，然而因出水溫度只有38度，當時無法作為休閒遊憩之用。

三星鄉公所認為這是很好的天然資源，便請鑿井業者評估，該溫泉井的出水溫度可達43度，因此編列550萬元整修，深度700公尺維持不變；若水溫至少43度以上、出水穩定，就有機會規劃泡腳池、煮食池等設施，藉此活化園區資源。

鄉長李志鏞表示，整修工程4個月，下個月中旬動工，預期10月中旬完工。長埤湖風景區的湖域面積3公頃、腹地0.5公頃，加上公所認養比鄰的退輔會土地，包含露營區與停車場共12.5公頃，若溫泉井整修順利，可望帶動園區整體發展，也能分散清水地熱遊憩區的人潮。