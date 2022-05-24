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長埤湖風景區溫泉井將整修 三星鄉公所盼活化成新亮點

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣三星鄉的知名景點長埤湖風景區。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣三星鄉的知名景點長埤湖風景區。記者林佳彣／攝影

宜蘭三星的知名景點長埤湖風景區內，曾挖掘一口700公尺深的溫泉井，惟水溫僅38度，未達觀光休憩的標準，無法進一步利用。三星鄉公所為活化園區，因此找專人來評估溫泉井，預計6月動工整修，若水溫能到43度以上且出水穩定，屆時將規劃泡腳、煮食池等，打造成當地新亮點。

長埤湖風景區的溫泉井於2006年建置，其泉質與鄰近的清水地熱遊憩區、櫻花溫泉都是碳酸氫鈉，然而因出水溫度只有38度，當時無法作為休閒遊憩之用。

三星鄉公所認為這是很好的天然資源，便請鑿井業者評估，該溫泉井的出水溫度可達43度，因此編列550萬元整修，深度700公尺維持不變；若水溫至少43度以上、出水穩定，就有機會規劃泡腳池、煮食池等設施，藉此活化園區資源。

鄉長李志鏞表示，整修工程4個月，下個月中旬動工，預期10月中旬完工。長埤湖風景區的湖域面積3公頃、腹地0.5公頃，加上公所認養比鄰的退輔會土地，包含露營區與停車場共12.5公頃，若溫泉井整修順利，可望帶動園區整體發展，也能分散清水地熱遊憩區的人潮。

另外，位在園區內的環湖步道全長1.06公里，受到豪雨影響，部分靠山側的路基被掏空下陷。三星鄉公所建設課長洪文言表示，目前已封閉施工，連同受損步道與欄杆一起修復，3段總長度約120米，待完工、驗收後，預計10月底重新開放。

長埤湖風景區的環湖步道全長1.06公里，受到豪雨影響，部分靠山側的路基下陷。圖／三星鄉公所提供
長埤湖風景區的環湖步道全長1.06公里，受到豪雨影響，部分靠山側的路基下陷。圖／三星鄉公所提供
長埤湖風景區的湖域面積有3公頃。記者林佳彣／攝影
長埤湖風景區的湖域面積有3公頃。記者林佳彣／攝影
三星鄉的長埤湖風景區，常有民眾前來散步、遊憩。記者林佳彣／攝影
三星鄉的長埤湖風景區，常有民眾前來散步、遊憩。記者林佳彣／攝影
三星鄉公所今年編列550萬元整修溫泉井，若其出水溫度可達43度且出水穩定，屆時將規劃泡腳池、煮食池等設施，藉此活化長埤湖風景區。記者林佳彣／攝影
三星鄉公所今年編列550萬元整修溫泉井，若其出水溫度可達43度且出水穩定，屆時將規劃泡腳池、煮食池等設施，藉此活化長埤湖風景區。記者林佳彣／攝影
長埤湖風景區的環湖步道全長1.06公里，目前已封閉進行修復，預計10月底重新開放。記者林佳彣／攝影
長埤湖風景區的環湖步道全長1.06公里，目前已封閉進行修復，預計10月底重新開放。記者林佳彣／攝影
環湖步道靠山側的路基被大雨掏空。圖／三星鄉公所提供
環湖步道靠山側的路基被大雨掏空。圖／三星鄉公所提供
長埤湖風景區的溫泉井2006年建置，其泉質與鄰近的清水地熱遊憩區、櫻花溫泉都是碳酸氫鈉。記者林佳彣／攝影
長埤湖風景區的溫泉井2006年建置，其泉質與鄰近的清水地熱遊憩區、櫻花溫泉都是碳酸氫鈉。記者林佳彣／攝影

溫泉 露營區 宜蘭

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