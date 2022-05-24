花蓮慶豐活動中心動土 打造共融新據點

花蓮吉安鄉慶豐活動中心因老舊空間不足，鄉公所與慶豐社區發展協會合作，推動新建計畫，興建慶豐活動中心，總樓地板面積109坪，總經費1600萬元，預計明年完工，提供更舒適的環境給予居民使用。

吉安鄉慶豐活動中心新建工程今天開工，縣長徐榛蔚出席動土典禮，與吉安鄉長游淑貞、吉安鄉代表會主席邱美雲、鄉代會副主席、慶豐社區發展協會理事長黃金發等人祈福、持鏟動土，期望工程順利圓滿。

慶豐村截至今年4月底戶數3062戶，人口數達7797人，是新興發展社區之一，鄉公所自籌配合款700萬元，縣府挹注500萬元，並積極向內政部爭取400萬元的經費，總計1600萬元，工程期達270個日曆天，預計2023年完工。

黃金發表示，慶豐村的社團愈來愈多，像是長者關懷站、社區舞蹈班等，原有近40年的活動中心空間已不敷使用，且當初設計沒有考慮無障礙設施，也沒有電梯施作空間，結構也很老舊，因此爭取建設新活動中心，同時在新建物上，未來可能再蓋2、3樓，提供更舒適的活動空間。至於停車部分，會向吉安國中借用場地等方式因應。

新建慶豐社區活動中心規畫為地上1層建築，建造總樓地板面積約109坪，考量未來使用空間的擴充性，預先設置樓梯並預留電梯空間，並以具視覺穿透性的紅磚造型打造文化意象。