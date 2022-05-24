快訊

染疫幼童5死4人與腦炎相關 一表看個案危險症狀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮慶豐活動中心動土 打造共融新據點

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮吉安鄉慶豐活動中心新建工程今天開工，預計明年完工，提供更舒適的環境給予居民使用。記者王思慧／攝影
花蓮吉安鄉慶豐活動中心新建工程今天開工，預計明年完工，提供更舒適的環境給予居民使用。記者王思慧／攝影

花蓮吉安鄉慶豐活動中心因老舊空間不足，鄉公所與慶豐社區發展協會合作，推動新建計畫，興建慶豐活動中心，總樓地板面積109坪，總經費1600萬元，預計明年完工，提供更舒適的環境給予居民使用。

吉安鄉慶豐活動中心新建工程今天開工，縣長徐榛蔚出席動土典禮，與吉安鄉長游淑貞、吉安鄉代表會主席邱美雲、鄉代會副主席、慶豐社區發展協會理事長黃金發等人祈福、持鏟動土，期望工程順利圓滿。

慶豐村截至今年4月底戶數3062戶，人口數達7797人，是新興發展社區之一，鄉公所自籌配合款700萬元，縣府挹注500萬元，並積極向內政部爭取400萬元的經費，總計1600萬元，工程期達270個日曆天，預計2023年完工。

黃金發表示，慶豐村的社團愈來愈多，像是長者關懷站、社區舞蹈班等，原有近40年的活動中心空間已不敷使用，且當初設計沒有考慮無障礙設施，也沒有電梯施作空間，結構也很老舊，因此爭取建設新活動中心，同時在新建物上，未來可能再蓋2、3樓，提供更舒適的活動空間。至於停車部分，會向吉安國中借用場地等方式因應。

新建慶豐社區活動中心規畫為地上1層建築，建造總樓地板面積約109坪，考量未來使用空間的擴充性，預先設置樓梯並預留電梯空間，並以具視覺穿透性的紅磚造型打造文化意象。

鄉長游淑貞感謝中央及縣府給予的支持與經費挹注，推動社區發展，並肯定代表會和社區發展協會在地方的耕耘，期盼新活動中心落成後，提供社區更為完整的長照服務、家政研習、運動休閒、親子樂活的社福據點。

花蓮吉安鄉慶豐村的社團愈來愈多，原有近40年的活動中心空間已不敷使用。記者王思慧／攝影
花蓮吉安鄉慶豐村的社團愈來愈多，原有近40年的活動中心空間已不敷使用。記者王思慧／攝影
花蓮吉安鄉公所興建慶豐活動中心，總樓地板面積109坪，總經費1600萬元，預計明年完工。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉公所興建慶豐活動中心，總樓地板面積109坪，總經費1600萬元，預計明年完工。圖／吉安鄉公所提供

吉安 徐榛蔚 花蓮

延伸閱讀

花蓮關懷外籍人士居家檢疫 列管105人

花蓮月洞遊憩區部分員工染疫 即起休園至6月20日

工作人員染疫過半 花蓮月洞遊憩區關閉至下月20日

上海：出院出艙人員3個月內不納社區篩查

相關新聞

龜山島磺煙再噴發 遊客驚喜手機記錄奇景

龜山島龜首海域近日疑因海底火山能量增加，再度噴出白色磺煙，重現「龜島磺煙」奇景，讓許多船上乘客驚喜不已，紛紛以手機記錄難...

基隆「KEELUNG」地標全新視覺設計 點燈秀「防疫加油」

基隆市政府整修基隆港西岸曾子竂山的「KEELUNG」地標，昨晚正式點燈亮相。新地標的燈光視覺設計更加新穎活潑，過去單純就...

天氣不穩恐引發稻熱病 玉溪農會提醒梅雨季後防治

花蓮玉里鎮種稻面積約4千公頃，受到近期天氣不穩、日夜溫差大，加上雨水多影響，田間濕度高，部分田區稻穗染上稻熱病。玉溪農會...

花蓮慶豐活動中心動土 打造共融新據點

花蓮吉安鄉慶豐活動中心因老舊空間不足，鄉公所與慶豐社區發展協會合作，推動新建計畫，興建慶豐活動中心，總樓地板面積109坪...

影／國5橋下添亮點 礁溪「二龍之心」全齡式親子公園揭牌

宜蘭礁溪鄉公所向高公局取得國5高架橋下空間，打造「二龍之心」親子公園今天揭牌，佔地1000多坪的園區有大碗公兒童遊憩區、...

影／台東縣議員怒中央防疫政策「一日三市」人民很痛苦

台東縣議會議員今天在議會齊聲批評中央防疫政策，直言防疫政策「一日三市」不斷改變，讓人民無所依循，怒斥現在的「國家隊」就是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。