協助企業抗疫 台東繁榮家園貸款利息補貼延長1年
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，台東縣政府今天宣布今年底到期的「台東縣政府繁榮家園貸款」利息補貼延長1年。
台東今天新增911例COVID-19確診個案，比昨天的549例多了362例，疫情持續升溫。
台東縣政府今天發布新聞稿表示，因疫情持續升溫對台灣經濟層面影響未減，造成許多事業營運困難，台東縣政府為減輕疫情期間貸款負擔並扶植業者度過疫情難關，針對原申請「台東縣政府繁榮家園貸款」項目於111年度到期者，加碼利息補貼，提供利息補貼延長1年。
台東縣政府財政及經濟發展處表示，凡通過台東縣政府繁榮家園專案承貸戶，貸款利息補貼於今年1月1日至12月31日期間到期者，於補助方案受理期限111年內由業者出具承貸銀行所開立繳息收據向縣政府以書面申請提出審核，將利息加碼補貼延長1年，承貸戶只需承擔1%利息，其餘由縣府補貼。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言