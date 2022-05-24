花蓮關懷外籍人士居家檢疫 列管105人

花蓮縣警察局針對外籍人士執行防疫宣導工作，自109年2月15日起，外事警察開始執行外籍人士入境後居家檢疫健康關懷，迄今累計達2052名，平均每天約10人，有105名仍列管。

花蓮縣警察局今天發布訊息表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情增溫，近期發生德國籍外籍生因不明原因逕自退房離開旅館，經慈濟大學及花蓮縣教育處聯繫未果，通報相關單位協尋，經外事科及花蓮分局外事警察透過多方管道終於聯繫上外籍生。

另外，日前花蓮分局外事警察鄭百君處理一件印尼籍居家檢疫個案，因精神狀況不佳，自防疫旅館破窗跳出房外，造成臉部多處受傷，這名移工因家人過世，以致入住防疫旅店期間心情低落，外事警察也前往醫院探視慰問並協助相關聯繫事宜。

縣警局外事科每天透過疫情監控管制系統篩選新增入境後居住本縣的外籍人士居家檢疫個案，再分派外事警察逐案查核確認外籍人士基本資料、告知居家檢疫相關規定、及送交縣政府提供防疫包。

同時每日追蹤外籍人士有無任何症狀及需求，協助解答個案問題，同時也得到外籍人士正面回饋。

花蓮縣政府自4月15日起推動「居家照護物資包」後，外事警察也負責外籍人士確診個案居家照護發送防疫關懷包工作，提供花蓮縣外籍人士於居家照護期間補充的民生物資。

隨著近期居家照護確診人數上升，外事警察除了配合縣政府民政處發送外籍人士關懷包外，特別在所轄鄉鎮外籍人士住戶慰問並致贈米、麵類、餅乾零食、罐頭食品類生活物資以及宣導防疫措施，讓外籍人士感受警察局的溫暖，協助外籍人士自主管理。

此外，花蓮多家長照養護醫療處所爆發群聚案，確診者激增，為避免外籍看護工爆發染疫情形，因此協同各分局外事警察，不定期至轄內聘僱超過10人以上的外籍移工長照醫療院所、工廠及聚會場所及清真寺等，以多國語言宣傳單宣導防疫措施。