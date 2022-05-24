快訊

「南北黃金交叉」五月底疫情日達16萬？ 陳時中回應了

案外案！徐巧芯違停案再被爆沒戴好口罩 依法開罰3千元

今中重症+251例 10歲童「腦炎併多重器官異常」死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／國5橋下添亮點 礁溪「二龍之心」全齡式親子公園揭牌

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
礁溪「二龍之心」完工，今天邀請立委、縣府及鄉代會等地方人士揭牌，入夜後會亮起投射燈，增添夜間浪漫氛圍。記者戴永華／攝影
礁溪「二龍之心」完工，今天邀請立委、縣府及鄉代會等地方人士揭牌，入夜後會亮起投射燈，增添夜間浪漫氛圍。記者戴永華／攝影

宜蘭礁溪鄉公所向高公局取得國5高架橋下空間，打造「二龍之心」親子公園今天揭牌，佔地1000多坪的園區有大碗公兒童遊憩區、溜滑梯、沙坑、體健器材，是一座適合大人小孩使用的全齡式公園，尤其把200多年的二龍競渡文化融入地景裝置，別具特色。

國5平原線的高架橋底下空間不會曬到太陽、淋到雨，礁溪鄉公所向交通部高速公路局爭取4000多坪空間，第一期1000多坪興建「二龍之心」完工，今天邀請立委、縣府、鄉代會等地方人士熱鬧揭牌，預計6月1日啟用；第二期工程陸續增建休憩設施及停車場。

礁溪鄉長張永德表示，公所用心投入打造這座公園，二龍村最有名的「二龍競渡」歷史至今224年，當地淇武蘭、洲仔尾兩庄頭的人端午划龍舟不是為了爭輸贏，而是求平安，過程中沒有裁判，只要一方認為不公平，隨時喊停重來，一場活動可從早比到晚，其獨特的地方文化，2001年被交通部觀光局列為「國家十二大民俗節慶」活動。

鄉公所以「二龍之心」為名，巧妙把二龍競渡的文化意象融入園區設施，入口有龍舟及代表二龍兩庄頭划槳，晚上開啟12盞投射燈展現不同風貌；廣場中央有二艘特別又醒目的龍舟，豎立解說牌讓遊客了解二龍村民俗文化；一旁有充足的休閒座椅、小孩玩滑梯或沙坑後的清洗池、造型廁所等細微的貼心服務設施都考慮到了。

礁溪「二龍之心」大碗公兒童遊憩區的溜滑梯，小朋友迫不及待想要玩，與鄉長張永德同樂。記者戴永華／攝影
礁溪「二龍之心」大碗公兒童遊憩區的溜滑梯，小朋友迫不及待想要玩，與鄉長張永德同樂。記者戴永華／攝影
礁溪「二龍之心」大碗公兒童遊憩區的溜滑梯，小朋友迫不及待想要玩，與鄉長張永德同樂。記者戴永華／攝影
礁溪「二龍之心」大碗公兒童遊憩區的溜滑梯，小朋友迫不及待想要玩，與鄉長張永德同樂。記者戴永華／攝影
礁溪「二龍之心」是一座兼具民俗文化的特色公園，廣場中的龍舟裝置藝術，訴說200多年的二龍競渡歷史文化。記者戴永華／攝影
礁溪「二龍之心」是一座兼具民俗文化的特色公園，廣場中的龍舟裝置藝術，訴說200多年的二龍競渡歷史文化。記者戴永華／攝影
礁溪「二龍之心」大碗公兒童遊憩區的溜滑梯，小朋友迫不及待想要玩，與鄉長張永德同樂。記者戴永華／攝影
礁溪「二龍之心」大碗公兒童遊憩區的溜滑梯，小朋友迫不及待想要玩，與鄉長張永德同樂。記者戴永華／攝影

交通部 高架橋 划龍舟

延伸閱讀

宜蘭縣5警分局長4人確診 刑大大隊長也染疫

礁溪某高級社區民宅接連兩天遭竊 警方緝捕慣竊送辦

礁溪晶泉丰旅「住1晚送1晚」！宅飯店住兩晚8千有找

礁溪旅宿生意慘剩1成 就連老爺酒店也暫停供應平日午餐

相關新聞

基隆「KEELUNG」地標全新視覺設計 點燈秀「防疫加油」

基隆市政府整修基隆港西岸曾子竂山的「KEELUNG」地標，昨晚正式點燈亮相。新地標的燈光視覺設計更加新穎活潑，過去單純就...

天氣不穩恐引發稻熱病 玉溪農會提醒梅雨季後防治

花蓮玉里鎮種稻面積約4千公頃，受到近期天氣不穩、日夜溫差大，加上雨水多影響，田間濕度高，部分田區稻穗染上稻熱病。玉溪農會...

影／國5橋下添亮點 礁溪「二龍之心」全齡式親子公園揭牌

宜蘭礁溪鄉公所向高公局取得國5高架橋下空間，打造「二龍之心」親子公園今天揭牌，佔地1000多坪的園區有大碗公兒童遊憩區、...

影／台東縣議員怒中央防疫政策「一日三市」人民很痛苦

台東縣議會議員今天在議會齊聲批評中央防疫政策，直言防疫政策「一日三市」不斷改變，讓人民無所依循，怒斥現在的「國家隊」就是...

1個月5車禍…台9線花蓮康樂路口 增左轉綠燈

花蓮新城鄉台9線康樂路與康樂三街口，短短1個月發生5起交通事故，多是主要幹道車輛左轉與對向直行車發生車禍，居民認為是「交...

基市整建文化中心 8月重開幕

基隆市立文化中心啟用35年，前年底首次大幅度整建。外牆鷹架已拆除，牆面煥然一新，城市博覽會下月登場時將上映光雕秀。1到3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。