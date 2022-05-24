影／國5橋下添亮點 礁溪「二龍之心」全齡式親子公園揭牌

宜蘭礁溪鄉公所向高公局取得國5高架橋下空間，打造「二龍之心」親子公園今天揭牌，佔地1000多坪的園區有大碗公兒童遊憩區、溜滑梯、沙坑、體健器材，是一座適合大人小孩使用的全齡式公園，尤其把200多年的二龍競渡文化融入地景裝置，別具特色。

國5平原線的高架橋底下空間不會曬到太陽、淋到雨，礁溪鄉公所向交通部高速公路局爭取4000多坪空間，第一期1000多坪興建「二龍之心」完工，今天邀請立委、縣府、鄉代會等地方人士熱鬧揭牌，預計6月1日啟用；第二期工程陸續增建休憩設施及停車場。

礁溪鄉長張永德表示，公所用心投入打造這座公園，二龍村最有名的「二龍競渡」歷史至今224年，當地淇武蘭、洲仔尾兩庄頭的人端午划龍舟不是為了爭輸贏，而是求平安，過程中沒有裁判，只要一方認為不公平，隨時喊停重來，一場活動可從早比到晚，其獨特的地方文化，2001年被交通部觀光局列為「國家十二大民俗節慶」活動。