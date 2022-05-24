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天氣不穩恐引發稻熱病 玉溪農會提醒梅雨季後防治

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮玉里鎮稻穀受近期天氣不穩影響，部分田區稻穗染上稻熱病，玉溪農會提醒農友，梅雨期後應立即施藥防治。圖／玉里鎮公所提供
花蓮玉里鎮稻穀受近期天氣不穩影響，部分田區稻穗染上稻熱病，玉溪農會提醒農友，梅雨期後應立即施藥防治。圖／玉里鎮公所提供

花蓮玉里鎮種稻面積約4千公頃，受到近期天氣不穩、日夜溫差大，加上雨水多影響，田間濕度高，部分田區稻穗染上稻熱病。玉溪農會提醒農友，梅雨期後應立即防治，玉里鎮公所也提供藥劑補助，每包150至300元不等，避免作物染病。

玉里鎮長江東成指出，近日以來，氣溫冷熱交替頻繁，常使田間濕度過高，稻熱病容易發生及蔓延，造成水稻品質受損，在地農友可到公所農業課購買稻熱病防治藥劑，請攜帶身分證，依不同藥劑品項給予相對應補助。

玉溪農會總幹事蔡宗翰說，葉稻熱病剛結束，接下來就是穗稻熱病流行期，目前田間還沒有大規模染病，不過這波梅雨過後就是關鍵，因穗稻熱病常在抽穗後才有明顯病徵，而現在降雨噴藥也容易被雨水洗掉，提醒農友在下周雨停後，應把握時機適當施藥，減少病害發生與蔓延。

花蓮區農業改良場指出，水稻在抽穗前，稻熱病孢子會被雨水或露水落在葉舌及葉節上，抽穗時就被感染。初期在穗頸及枝梗上的病斑是淡褐色或暗褐色，嚴重時影響整穗發育，甚至枯死。

農改場表示，染病後的穀粒病斑，呈現暗灰色或白色，穀粒會變成「空包彈」，若沒有即時防治，發病周期只有4、5天。農友應把握抽穗前、齊穗期預防性施藥，建議在抽穗前7天完成施藥，再於齊穗期第2次施藥，以有效防治。

玉里鎮公所提供防治稻熱病藥劑補助，每包150至300元不等，避免作物染病。圖／玉里鎮公所提供
玉里鎮公所提供防治稻熱病藥劑補助，每包150至300元不等，避免作物染病。圖／玉里鎮公所提供

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