基隆「KEELUNG」地標全新視覺設計 點燈秀「防疫加油」

基隆市政府整修基隆港西岸曾子竂山的「KEELUNG」地標，昨晚正式點燈亮相。新地標的燈光視覺設計更加新穎活潑，過去單純就是「KEELUNG」字樣，昨晚特別秀出「L❤️VE」、「防疫加油」字樣，希望鼓舞國人凝聚信心、共同防疫。

2005年金馬獎在基隆舉辦頒獎典禮，主辦單位仿照好萊塢的創意，事先在基隆港西岸太平國小旁搭建紅色「KEELUNG」字樣宣傳看板。基市府後來沿用創意，設置「KEELUNG」燈具，除了讓市區民眾清楚可見，搭船進港的外國觀光客，也能一望地標便知來到基隆，一度成為新興熱門景點。

基市政觀光及城市行銷處長曾姿雯說，這次改造KEELUNG地標，源自重新思考地標的長期定位，為了提升色彩及展演豐富度，硬體部分將原有燈條換為LED全彩燈泡，並將字母不鏽鋼面板換新，最特別的是「E、E、N、G」4個字母，能展現出文字跑馬效果。

燈光控制軟體部分，全新地標的KEELUNG文字，能以動態及色彩漸層變化方式演出，希望做為地標功能之外，再以城市景觀及文化的角度切入，透過燈光設計及系統導入全的視覺特色，回應時代發展與城市的未來願景，讓大家抬頭看地標像在觀賞一場表演。

觀銷處表示，新地標效果設計延續基隆城市品牌色彩，以翠綠、金黃、暖紅及靛藍色彩組合，傳達基隆飽含生命力的城市氣息。未來亮燈時間配合冬夏季節日落時間，5到9月夏季傍晚6點到深夜12點亮燈，10到4月冬季傍晚5點到深夜12點亮燈。