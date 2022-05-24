快訊

87歲翁確診逝 中風妻障礙兒伴屍3日 疫情下的弱勢悲歌

台積電再度神救援！5奈米獲英特爾急單 營收貢獻大躍進

張庭提告維權拒被割韭菜 要回凍結100多億資產與聲譽

基隆地標新樣貌點燈 Love防疫加油鼓舞人心

中央社／ 基隆24日電

基隆著名KEELUNG地標昨天以嶄新面貌點燈亮相，賦予地標新生命力，全新的燈光視覺設計不僅展現基隆充滿活力且富含層次意象，更亮出「Love 防疫加油」跑馬文字鼓舞人心。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯今天透過新聞稿表示，地標硬體部分將原有燈條換為LED全彩燈泡，並將字母不鏽鋼面板全面換新，最特別的是將E、E、N、G四個字母以滿版形式設計，展現出跑馬文字效果。

軟體方面，將裝置連結至燈光控制系統，使KEELUNG文字效果能以動態及色彩漸層變化方式演出，地標不只是重要指標，還要以城市景觀、文化角度切入，透過燈光設計及系統導入，打造全新的視覺特色，藉此回應時代發展與城市的未來願景，讓民眾抬頭看就像在觀賞表演。

地標文字常態效果設計延續基隆城市品牌色彩，以翠綠、金黃、暖紅及靛藍的色彩組合，漸變色彩及活潑動態也傳達出表現基隆飽含生命力的城市氣息，亮燈時間配合冬夏季節日落時間展出，夏季（5月至9月）為從晚間6時到深夜12時，冬季（10月至4月）則為下午5時至深夜12時。

曾姿雯表示，考量近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，社會氛圍較沉重，特別安排「Love防疫加油」跑馬文字鼓勵國人，其中的設計小巧思將英文字母o以跳動愛心代替，透過動態設計傳遞出溫馨氛圍也鼓舞人心。

曾姿雯說，KEELUNG地標以煥然一新面貌再次點亮城市，勢必成為基隆西岸最大視覺亮點，在即將登場的2022城市博覽會展期（6月10日至19日），將以「山海城」為題展演，呈現豐富、活力與結合科技的基隆新印象。

基隆

延伸閱讀

六都防疫民調高雄排第三 陳其邁:不在意防疫過程中民調

六都首長防疫民調／侯友宜奪冠 最後一名又是他蟬聯

防疫險理賠亂象多！面對立委、產險業者責難...金管會這樣說

基隆單日確診數「從創新高下降41％」 林右昌：似進入第4階段

相關新聞

影／台東縣議員怒中央防疫政策「一日三市」人民很痛苦

台東縣議會議員今天在議會齊聲批評中央防疫政策，直言防疫政策「一日三市」不斷改變，讓人民無所依循，怒斥現在的「國家隊」就是...

基隆「KEELUNG」地標全新視覺設計 點燈秀「防疫加油」

基隆市政府整修基隆港西岸曾子竂山的「KEELUNG」地標，昨晚正式點燈亮相。新地標的燈光視覺設計更加新穎活潑，過去單純就...

1個月5車禍…台9線花蓮康樂路口 增左轉綠燈

花蓮新城鄉台9線康樂路與康樂三街口，短短1個月發生5起交通事故，多是主要幹道車輛左轉與對向直行車發生車禍，居民認為是「交...

基市整建文化中心 8月重開幕

基隆市立文化中心啟用35年，前年底首次大幅度整建。外牆鷹架已拆除，牆面煥然一新，城市博覽會下月登場時將上映光雕秀。1到3...

台東殯葬條例三讀 骨灰存放限50年

台東縣殯葬管理自治條例昨天三讀通過，條例明訂公墓墓基年限10年，骨灰骸存放使用為50年。

經費到位…羅東光榮陸橋補強 大竹林橋重建

宜蘭羅東鎮地狹人稠，紓解人流的聯外道路格外重要，「光榮陸橋」曾因橋下大火，燒到橋底造成混凝土剝落，鎮公所爭取經費，正由營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。