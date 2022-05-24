基隆地標新樣貌點燈 Love防疫加油鼓舞人心

基隆著名KEELUNG地標昨天以嶄新面貌點燈亮相，賦予地標新生命力，全新的燈光視覺設計不僅展現基隆充滿活力且富含層次意象，更亮出「Love 防疫加油」跑馬文字鼓舞人心。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯今天透過新聞稿表示，地標硬體部分將原有燈條換為LED全彩燈泡，並將字母不鏽鋼面板全面換新，最特別的是將E、E、N、G四個字母以滿版形式設計，展現出跑馬文字效果。

軟體方面，將裝置連結至燈光控制系統，使KEELUNG文字效果能以動態及色彩漸層變化方式演出，地標不只是重要指標，還要以城市景觀、文化角度切入，透過燈光設計及系統導入，打造全新的視覺特色，藉此回應時代發展與城市的未來願景，讓民眾抬頭看就像在觀賞表演。

地標文字常態效果設計延續基隆城市品牌色彩，以翠綠、金黃、暖紅及靛藍的色彩組合，漸變色彩及活潑動態也傳達出表現基隆飽含生命力的城市氣息，亮燈時間配合冬夏季節日落時間展出，夏季（5月至9月）為從晚間6時到深夜12時，冬季（10月至4月）則為下午5時至深夜12時。

曾姿雯表示，考量近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，社會氛圍較沉重，特別安排「Love防疫加油」跑馬文字鼓勵國人，其中的設計小巧思將英文字母o以跳動愛心代替，透過動態設計傳遞出溫馨氛圍也鼓舞人心。

曾姿雯說，KEELUNG地標以煥然一新面貌再次點亮城市，勢必成為基隆西岸最大視覺亮點，在即將登場的2022城市博覽會展期（6月10日至19日），將以「山海城」為題展演，呈現豐富、活力與結合科技的基隆新印象。