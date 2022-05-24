天氣不穩定溫差大 花蓮玉里稻熱病拉警報

近期天氣不穩定，日夜溫差大，田間濕度高，稻熱病在花蓮拉起警報，玉里鎮局部田區陸續傳出疫情，鎮長江東成提醒農友注意防治，若有需要可至公所農業課購買藥劑。

農業委員會花蓮區農業改良場資料顯示，稻熱病有「稻瘟」之稱，感染初期於葉面上先形成褐色或暗綠色小斑點，逐漸擴大成紡錘形，此時病斑邊緣呈赤褐色周圍帶有黃暈，中間呈灰白色，嚴重時葉片枯萎或全株枯死。

在葉稻熱病發生期間，稻田不可過度曬田，以免病情加劇；另因露水存在時間較長的地區發病通常較為嚴重，尤其易發生稻熱病的山區，防治時機更應注意。

農友可藉由注意病勢進展來取決防治策略，當被害率達5%，而且大多是灰綠色的感病型新病斑，就要趕快防治；若稻熱病斑數量少且為深褐色，氣候又轉變較為乾燥，則可不必防治。

在使用農藥時應遵守推薦用藥相關規定及注意事項，並隨時注意農政單位發布的警報；有機栽培的農友則可施用微生物製劑及亞磷酸等非農藥資材進行防治，以減輕發病。

玉里鎮公所提醒農民可以到公所農業課購買稻熱病防治藥劑，依藥劑不同給予每包新台幣150至300元不等的補助，農友選購時應攜帶身分證。