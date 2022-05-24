因應端午節連假 南迴公路部分路段交管

端午節3天連續假期，公路總局預估將有返鄉和旅遊車潮湧入台東，公路總局對南迴公路和台東金城武樹等主要景點擬定交管措施。

公路總局第三區養護工程處今天發布新聞稿，6月3日至6月5日、3天端午節連續假期，預估6月3至4日為返鄉及旅遊高峰、6月5日為收假高峰。

第三區養護工程處對省道台9線（南迴公路）金崙風景區、多良火車站，以及花東縱谷的金城武樹附近池上街道、關山鎮街道等易壅塞路段，已規劃完成相關疏導和管制、配套措施。

第三區養護工程處交通管理及控制中心主任洪乾元表示，民眾行駛替代路線時可遵循設置於轉向路口前之螢光黃綠色指引標誌及資訊可變標誌指示，避開較壅塞路段，前往目的地。

公路總局的「智慧化省道即時資訊服務網」查詢系統，提供省道即時路況影像與道路績效資訊，系統並介接高速公路局所建置之國道即時路況影像與道路績效資訊，屆時可利用智慧型手機、平板及桌上型電腦連線該網站，同時查詢省道及國道最新路況。

洪乾元呼籲，民眾於端午節期間，儘可能避開交通尖峰。假期前做好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形。上路前先了解各項交通疏導措施及道路交通狀況，配合地圖妥善規劃行程。