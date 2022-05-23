影/龜山島冒煙「龜島磺煙」今年第一噴 遊客開心猛拍照

龜山島去年11月磺煙大噴發，休息幾個月後，今天下午3點多，賞鯨船發現位於龜首附近的海面再度冒煙。今年的龜山島「第一噴」伴隨著噴發海面的溫泉滾水，遊客看見蘭陽八景之一的「龜島磺煙」直呼幸運，開心拍照。

根據賞鯨解說員簡逢均表示，龜山島是一座活火山，最近日本接連發生地震，有可能使得原本堵在龜山島噴發口的石塊被震開，讓龜山島再度從噴口冒出磺煙，出現蘭陽八景之一「龜島磺煙」奇景，有機會看到的遊客算是幸運。

其實「龜島磺煙」已中斷多年，但近年來龜山島的海底火山運動頻繁，去年接連幾個地震，把堵在噴發口的石塊震開，龜首海面數度噴發冒煙；去年11月最大的一次， 噴發高度甚至超過龜首239公尺，非常壯觀，另有一次噴發帶著水氣，在陽光照射下出現彩虹，遊客大讚美麗極了。