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影/龜山島冒煙「龜島磺煙」今年第一噴 遊客開心猛拍照

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
龜山島今天下午噴冒磺煙，遊客看到「龜島磺煙」今年第一噴的美景，開心不已。圖／簡逢均提供
龜山島今天下午噴冒磺煙，遊客看到「龜島磺煙」今年第一噴的美景，開心不已。圖／簡逢均提供

龜山島去年11月磺煙大噴發，休息幾個月後，今天下午3點多，賞鯨船發現位於龜首附近的海面再度冒煙。今年的龜山島「第一噴」伴隨著噴發海面的溫泉滾水，遊客看見蘭陽八景之一的「龜島磺煙」直呼幸運，開心拍照。

根據賞鯨解說員簡逢均表示，龜山島是一座活火山，最近日本接連發生地震，有可能使得原本堵在龜山島噴發口的石塊被震開，讓龜山島再度從噴口冒出磺煙，出現蘭陽八景之一「龜島磺煙」奇景，有機會看到的遊客算是幸運。

其實「龜島磺煙」已中斷多年，但近年來龜山島的海底火山運動頻繁，去年接連幾個地震，把堵在噴發口的石塊震開，龜首海面數度噴發冒煙；去年11月最大的一次， 噴發高度甚至超過龜首239公尺，非常壯觀，另有一次噴發帶著水氣，在陽光照射下出現彩虹，遊客大讚美麗極了。

入冬後東北季風增強，龜山島封島後，今年3月重新開放遊客登島與賞鯨。 簡逢均說，今天下午3點多，賞鯨船載客出海繞島時，再度看到磺煙噴發，立刻吸引遊客拍照捕捉難得景象；這次雖然沒有去年11月壯觀規模，但「第一噴」是好的開始，或許接下來有可能愈噴愈高，讓遊客期待。

龜山島今天下午噴冒磺煙，遊客看到「龜島磺煙」今年第一噴的美景，開心不已。圖／簡逢均提供
龜山島今天下午噴冒磺煙，遊客看到「龜島磺煙」今年第一噴的美景，開心不已。圖／簡逢均提供
龜山島今天下午噴冒磺煙，海面也有溫泉湧現，遊客看到蘭陽八景之一的「龜島磺煙」今年第一噴的美景，開心不已。圖／簡逢均提供
龜山島今天下午噴冒磺煙，海面也有溫泉湧現，遊客看到蘭陽八景之一的「龜島磺煙」今年第一噴的美景，開心不已。圖／簡逢均提供

龜山島 賞鯨 地震

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