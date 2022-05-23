台東墓地年限10年骨灰骸存放50年 殯葬自治條例3讀通過
台東縣殯葬管理自治條例今天通過3讀，條例中明訂公墓墓地年限10年，骨灰骸存放使用為50年，議員除爭取綠島殯葬設施更新外，也憂心立法是否影響原有權益，因為有些人當初買塔位就是終身，縣府說明本法不溯及既往。
台東縣議會第十九屆第7次定期會，今天審查殯葬管理自治條例，民政處長鍾青柏說明，此條例內政部已立母法規範，為讓塔位重複使用，規範骨灰骸存放使用50年，縣府立法前已和各鄉鎮市殯葬單位協議、確認可行，另本法也不溯及既往。
議員鄭崗山指出，各鄉鎮市殯葬館都訂有管理規則，民政處訂自治條例前，應協商避免衝突，例如縣自治條例規定，日後進塔期限50年要移出，但早年各鄉鎮規定可能是永久存放，另部分外地鄉親在台東過世無親友聯絡，相關資料應保管好，以利日後協尋。
「超前部署、為未來準備！亅台東市殯葬所長黃樹勳表示，公所管理的納骨塔數量仍足夠，但面對老年社會，後續的需求量將變大，加上未來若要再興建納骨塔，土地取得越來越困難，規範50年、等同2個世代，立法限制合理。
議員林參天、李數奼都支持自治條例，但認為綠島鄉殯葬設施老舊，請民政處立即場勘，讓鄉民能夠有更好設施、更佳的場域對先人追思，建議爭取花東基金經費改善。
議員黃治維指出，台東縣有不少無主墳及有主墳，都未列在公墓或殯葬園區內，縣殯葬管理條例無法列管，這部份民政處應積極處理。
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