快訊

回報系統「跳針」確診者填3小時 他痛批：自主應變自生自滅？

確診康復後 黃珊珊透露還是有這症狀「我也覺得尷尬」

基隆單日確診數「從創新高下降41％」 林右昌：似進入第4階段

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌今天從本土病例趨勢圖，分析基隆疫情發展進入第4階段。圖／基市府提供
基隆市長林右昌今天從本土病例趨勢圖，分析基隆疫情發展進入第4階段。圖／基市府提供

基隆市長林右昌今天說，從本土病例趨勢圖分析，基隆疫情發展可分成3個階段，現在好像進入第4階段，近4天每天新增確診人數下降。基隆疫情走在全國之前，應再耐心觀察幾天，再由專家綜合判斷。全國疫情還在發展當中，防疫仍要戒慎恐懼，不能有絲毫放鬆。

林右昌表示，基隆疫情如果從3月25日算起，到4月15日是第1階段，每天確診數大約是30到40例。第2階段從4月16日突破百例起算，確診數連續16天每天創新高，直到5月2日1231例，達到第一個峰點。第3階段從5月2日到18日，大約也是16天左右，期間沒有每天創新高，變成每4天左右會再突破高點。

5月18日之後，基隆市每天確診人數持續下降，林右昌認為疫情好像進入新階段，從最高的單日2530例，降到今天的1471例，降幅約41.8％，這是出現疫情以來沒有發生過的狀況。基隆確診案例有約15% 是外縣市通報（外縣市通報個案，戶籍在基隆） ，有一定程度受到雙北市疫情影響，市府會持續密切觀察疫情發展。

林右昌表示，由於基隆疫情發展早，累計確診人數占比例自然比較高。今天累計確診數為4萬3413例，已達全市人口12％，如加上未做PCR篩檢的隱性確診者，相信應該接近15％，達到疾病管制署推估染疫人數值的下限。

林右昌說，全國上周本土案例較前一周增加34％，中南部增幅高於北部。北部地區增幅趨緩，台北市是11％，新北市是10％，基隆市約8％，全國最低。全國疫情還在發展當中，仍要戒慎恐懼，不能有絲毫放鬆。

基隆市長林右昌今天從本土病例趨勢圖，分析基隆疫情發展進入第4階段。圖／基市府提供
基隆市長林右昌今天從本土病例趨勢圖，分析基隆疫情發展進入第4階段。圖／基市府提供
基隆市長林右昌今天從本土病例趨勢圖，分析基隆疫情發展進入第4階段。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌今天從本土病例趨勢圖，分析基隆疫情發展進入第4階段。記者邱瑞杰／攝影

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

林右昌解讀基隆確診高死亡率5原因 此時對比不太公平

影／基隆購10萬快篩試劑 發送12歲以下兒童、懷孕媽媽

基隆校園發10萬快篩家長說貼心 林右昌視察仁愛國小發放情形

林右昌：避免家庭群聚 孩童與孕婦配發快篩劑

相關新聞

台中早餐店女老闆確診仍看店 衛生局稽查時當場逮到她

台中市北區大誠街一家早餐店劉姓女老闆確診仍持續營業，衛生局據報上午前往稽查，發現她人就在店內。衛生局表示，劉女違反居家隔...

基隆單日確診數「從創新高下降41％」 林右昌：似進入第4階段

基隆市長林右昌今天說，從本土病例趨勢圖分析，基隆疫情發展可分成3個階段，現在好像進入第4階段，近4天每天新增確診人數下降...

桃園3天傳5人染疫死 生前出現低血壓、胸悶

疫情嚴峻，桃園市20日至22日陸續傳出5件新冠肺炎確診或快篩陽性死亡案例，年紀由56歲至90歲不等，其中有人罹患慢性疾病...

Omicron兒童腦炎台灣最多 國民黨醫委會：陳時中輕忽

國內新冠肺炎疫情處在高原期，蔡政府鼓吹染疫後可產生抗體，疫情指揮官陳時中也稱目前感染下降；國民黨醫療委員會今天說，民眾不...

確診康復後 黃珊珊透露還是有這症狀「我也覺得尷尬」

台北市長柯文哲昨天確診，今天正在居家隔離中。台北市副市長黃珊珊今天代表市長柯文哲出席防疫專責天使誓師授旗，黃珊珊在活動開...

林右昌解讀基隆確診高死亡率5原因 此時對比不太公平

基隆市今年新冠肺炎染疫致死超過1‰，高於多數縣市。基隆市長林右昌分析導致死亡率升高有5個原因，分別是疫情發展早晚、城鄉差...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。