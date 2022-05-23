基隆單日確診數「從創新高下降41％」 林右昌：似進入第4階段
基隆市長林右昌今天說，從本土病例趨勢圖分析，基隆疫情發展可分成3個階段，現在好像進入第4階段，近4天每天新增確診人數下降。基隆疫情走在全國之前，應再耐心觀察幾天，再由專家綜合判斷。全國疫情還在發展當中，防疫仍要戒慎恐懼，不能有絲毫放鬆。
林右昌表示，基隆疫情如果從3月25日算起，到4月15日是第1階段，每天確診數大約是30到40例。第2階段從4月16日突破百例起算，確診數連續16天每天創新高，直到5月2日1231例，達到第一個峰點。第3階段從5月2日到18日，大約也是16天左右，期間沒有每天創新高，變成每4天左右會再突破高點。
5月18日之後，基隆市每天確診人數持續下降，林右昌認為疫情好像進入新階段，從最高的單日2530例，降到今天的1471例，降幅約41.8％，這是出現疫情以來沒有發生過的狀況。基隆確診案例有約15% 是外縣市通報（外縣市通報個案，戶籍在基隆） ，有一定程度受到雙北市疫情影響，市府會持續密切觀察疫情發展。
林右昌表示，由於基隆疫情發展早，累計確診人數占比例自然比較高。今天累計確診數為4萬3413例，已達全市人口12％，如加上未做PCR篩檢的隱性確診者，相信應該接近15％，達到疾病管制署推估染疫人數值的下限。
林右昌說，全國上周本土案例較前一周增加34％，中南部增幅高於北部。北部地區增幅趨緩，台北市是11％，新北市是10％，基隆市約8％，全國最低。全國疫情還在發展當中，仍要戒慎恐懼，不能有絲毫放鬆。
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