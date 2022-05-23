基隆市立文化中心變身8月開幕 7樓觀景落地窗成亮點

基隆市立文化中心啟用35年後，前年底展開首次大幅度整建。外牆鷹架現已拆除，牆面煥然一新，城市博覽會下月登場時將上映光雕秀。內裝1到3樓美術館6月底完工，4樓以上演藝廳也將進入收尾階段，7樓面港外牆改為落地窗是亮點，全館預計8月初開幕。

文化局表示，1985年啟用的文化中心是基隆唯一大型藝文空間，原始設計1到3樓為展覽空間及圖書館，4樓以上是大型專業劇場。考量早年規劃的演藝機能已難符合時代需求，加上整體動線待改善，又有漏水問題，因此分向文化部、教育部爭取補助後，發包大規模整修。

完工化的文化中心，1到3樓將以美術館規格，重新設計展場空間，既有宮廷式階梯會保留，但會將1樓打通，讓動線更流暢，圖書館也將以更人性化、更明亮。4到7樓迴廊會整建為新的休憩空間，容納更多遊客參觀駐足。演藝廳座椅間距也會調整，提升舒適度。

文化局長陳靜萍說，6月10日城市博覽會登場期間，文化中心全新外牆將變身為夜間光雕秀展示牆，讓科技與古典牆面融合在同一個視覺空間中。