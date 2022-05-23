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經費到位！羅東鎮光榮陸橋補強 大竹林橋將施工重建

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
羅東鎮公所爭取到經費，正由營建署針對光榮陸橋補強工程進行規劃設計。圖／鎮公所提供
羅東鎮公所爭取到經費，正由營建署針對光榮陸橋補強工程進行規劃設計。圖／鎮公所提供

宜蘭羅東鎮地狹人稠，紓解人流的聯外道路格外重要，「光榮陸橋」曾因橋下發生大火，燒到橋底造成混凝土剝落，鎮公所爭取經費，正由營建署辦理規劃設計進行補強；另外五結鄉進入羅東鎮「大竹林橋」已有百餘年歷史，被層層瀝青埋在道路底下，鎮公所也向內政部爭取到重建補助。

環繞羅東鎮的兩條外環道路分別是純精路與光榮路，其中光榮路於民國84年完工通車，連結冬山鄉通往羅東轉運站、國5羅東交流道的要道；光榮路有一段是跨越鐵軌的「光榮陸橋」，1年半前曾經因為橋下的資源回收站發生火災，造成橋梁底下的混凝土剝落與鋼筋裸露等損壞，一度封閉陸橋檢查結構。

鎮公所為了通行安全，向內政部營建署爭取經費補助及自籌款共1340萬元進行補強，目前正由營建署辦理規劃設計中。

另外一座也是非常重要的「大竹林橋」完工於民國元年，位於五結鄉往返羅東鎮的中正北路、興東路、竹義路交叉路口，這座通行100多年的老橋，早已被層層加封的柏油埋在道路底下，很難看出是一座橋，目前只剩下東側橋護欄。

鎮公所有感於橋梁結構問題，造成路面縱橫向多道反射裂縫等行車困擾，向內政部爭取補助連同公所配合款總共1100萬元，由鎮公所辦理規劃設計重建。鎮長吳秋齡表示，顧及用路人通行需要，未來重建大竹林橋工程時，會採取「半半施工」，先做一半、再做另一半，把對用路人通行的影響降到最低。

使用100多年的羅東鎮「大竹林橋」被層層加封的柏油埋在道路底下，目前只見東側橋護欄，鎮公所將進行老橋重建。 圖／鎮公所提供
使用100多年的羅東鎮「大竹林橋」被層層加封的柏油埋在道路底下，目前只見東側橋護欄，鎮公所將進行老橋重建。 圖／鎮公所提供

羅東 內政部

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