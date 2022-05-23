台9線花蓮康樂路口1個月發生5起車禍 擬加左轉號誌

花蓮新城鄉台9線康樂路與康樂三街口，短短1個月發生5起交通事故，多是主要幹道車輛左轉與對向直行車發生車禍，居民認為是「交通號誌惹禍」應改善。經公路總局相關單位研議，規畫將原本三色的號誌，改為增加左轉綠燈的四燈式，讓北上左轉車順利通過，希望減少事故發生。

因接獲鄉民反應該路口車禍頻傳，今天新城鄉民代表傅緯豪、鄧可平、陳柏錩、新城鄉長何禮臺等人，與公路總局第四養護工程處金岳工務段、花蓮工務段前往會勘，討論降低事故的做法。

鄉長何禮臺指出，台9線的康樂路與康樂三街口出入車輛多，4月16日起至5月17日止，已發生5起車禍事故。住在路口的鄧姓老翁說，尤其是台9線北上車輛準備左轉時，因交通號誌無左轉燈，又未注意對向車輛容易發生事故，儘管公路單位施作分隔島，但車禍還是一樣多，認為號誌的問題比較大。

金岳工務段長張芯瑋提出，北上號誌讓「綠燈早開」，在相差時間下，讓車輛可提前左轉。何禮臺建議，若綠燈早開，可能讓居民「以為紅綠燈故障」，又造成衝突，號誌應改為四燈式，增加左轉綠燈，並畫設左轉專用道。

張芯瑋回應，可將號誌改成四色式，增加左轉保護時相，左轉車見綠燈亮時能直接轉彎，不受對向車輛干擾。缺點卻是須將內側車道設為左轉專用道，恐影響車輛前進及沿途號誌。最後決議研擬朝向號誌增為四燈式，同時設置左轉專用道。