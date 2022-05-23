宜蘭社區照顧關懷據點停課2週 防疫保護長者健康

宜蘭縣長林姿妙今天表示，全縣134處社區照顧關懷據點即日起至6月5日暫停課程，以保護長者健康；至於長青食堂及據點餐飲服務持續提供取餐及送餐服務，讓長者用餐無虞。

宜蘭縣政府下午透過新聞稿指出，去年在全國疫情第3級警戒期間，縣府結合聯禾有線電視03台公用頻道，每日播放「宅一起．守護您」系列課程，由縣內人氣講師陪伴長輩在家做運動受到好評。

這次社區照顧關懷據點停課2週期間將恢復「宅一起．守護您」課程，每日早上8時至上午9時播放、下午4時至下午5時重播，透過有氧、肌力及認知訓練等課程，增加長輩的肺活量、肌耐力及大腦訓練，陪伴阿公、阿嬤宅在家防疫不無聊。

林姿妙提醒，長輩及志工要提高警覺並配合各項防疫作為，共同嚴守社區防線避免疫情擴大，在家防疫也要勤運動增強免疫力，更重要的是要做好防疫措施，不群聚、勤洗手、出門全程戴口罩。

至於疫情部分，宜蘭縣府指出，宜蘭縣今天新增1473例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，其中有232名學生、27名教職員工；縣府統計，縣內累計已有4448名學生、431名教職員確診。