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謝謝醫護！他買100份餐盒送台東縱谷關山慈濟醫院

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
關山慈濟醫院院長潘永謙（左）回贈劉曉菁（右）感謝狀。記者卜敏正／攝影
關山慈濟醫院院長潘永謙（左）回贈劉曉菁（右）感謝狀。記者卜敏正／攝影

台東縣關山鎮民代表會主席林峯源，感念關山慈濟醫院是縱谷區唯一設有PCR採檢醫療機構，為感謝醫護辛勞，今天由妻子劉曉菁代表送餐盒給醫護加油打氣，也代表縱谷居民向醫護人員說「真心謝謝你們、辛苦了！」

劉曉菁表示，肺炎疫情發展至今每日的確診人數仍持續增加中，醫療院所除了原本的看診醫病外，過去家用快篩檢測呈現「陽性」反應，還要做PCR核酸檢驗，急診醫師、護理人員太辛苦了。

她說，疫情期間民眾或是醫護都承受不小壓力，尤其在第一線負責防疫採檢的急診醫護，不僅面對最多風險，許多人也忍受民眾等待檢驗報告結果不耐煩，抱怨或對醫護人員大小聲，林峯源和她都能體會醫護辛苦，才決定購買餐盒送給醫護，用行動表達感謝。

「和民眾齊心抗疫！亅關山慈濟醫院院長潘永謙表示，縱谷地區自疫情爆發以來，確診病例數已累計超過900人，關山慈濟醫院的急診室外，每天都有前來採檢、看病患者，醫護人員克盡職責做好本份，很高興獲地方社區肯定與鼓勵。

台東縣關山鎮民代表會主席林峯源的妻子劉曉菁（右），今天送100份餐盒給關山慈濟醫護，感謝他們為縱谷民眾付出。記者卜敏正／攝影
台東縣關山鎮民代表會主席林峯源的妻子劉曉菁（右），今天送100份餐盒給關山慈濟醫護，感謝他們為縱谷民眾付出。記者卜敏正／攝影

醫護人員 疫情 慈濟

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