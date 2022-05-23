謝謝醫護！他買100份餐盒送台東縱谷關山慈濟醫院

台東縣關山鎮民代表會主席林峯源，感念關山慈濟醫院是縱谷區唯一設有PCR 採檢醫療機構，為感謝醫護辛勞，今天由妻子劉曉菁代表送餐盒給醫護加油打氣，也代表縱谷居民向醫護人員說「真心謝謝你們、辛苦了！」

劉曉菁表示，肺炎疫情發展至今每日的確診人數仍持續增加中，醫療院所除了原本的看診醫病外，過去家用快篩檢測呈現「陽性」反應，還要做PCR核酸檢驗，急診醫師、護理人員太辛苦了。

她說，疫情期間民眾或是醫護都承受不小壓力，尤其在第一線負責防疫採檢的急診醫護，不僅面對最多風險，許多人也忍受民眾等待檢驗報告結果不耐煩，抱怨或對醫護人員大小聲，林峯源和她都能體會醫護辛苦，才決定購買餐盒送給醫護，用行動表達感謝。