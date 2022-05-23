太魯閣公園燕子口步道全線封閉 進行刷坡工程

太魯閣國家公園近期多處進行維護工程，包括燕子口步道、得卡倫及砂卡礑步道都全線封閉管制，施工期程各有不同，民眾若要前往遊覽先留意是否開放，並遵守相關防疫規定。

太魯閣國家公園管理處今天發布訊息表示，將辦理燕子口步道刷坡工程防落石，自5月26日至6月8日施工期間步道全線封閉管制。步道沿線的靳珩公園因上方邊坡有潛在落石危險，公園（含公廁）也暫時封閉，將於刷坡工程完成後，再行開放。

燕子口步道長度1372公尺，海拔274公尺，可欣賞太魯閣峽谷、壺穴等景觀，而石灰岩崖壁上的壺穴，並非是燕子所鑿、也不是燕子窩，是地下水出口和立霧溪水侵蝕所造成的，燕子於其間覓食嬉戲，因而得名。

另外，砂卡礑及得卡倫步道因改善護欄及鋪面，步道分別封閉至7月7日、9月8日，若遊客要前往大同大禮部落，可改由太警隊旁台地步道南段及水管路步道通往。

太管處呼籲遊客配合步道封閉管制措施，工程如受天候影響而延長或改變施工期間，將另行公布。至於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，太管處配合指揮中心的防疫指引，現行戴口罩等規定仍維持。