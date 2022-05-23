花蓮吉安3年改善241條道路 今年再獲2400萬元優化幹道

花蓮吉安鄉公所在3年間，持續改善鄉內241條道路鋪陳，總長達5.5萬餘公尺，經費共有2.2億元，除了讓鄉親有感，也獲得縣內道路養護作業「都市型養護成果」第2名，今年更通過前瞻基礎建設計畫補助，內政部核定2400萬元優化重要幹道。

吉安鄉公所在3年裡，與公路總局、花蓮縣政府、台電、水公司、原民員會等單位合作，完成241條、總長5萬5583公尺道路優化工程，在代表會的支持下，鄉公所編列預算投入相關改善工程，同時爭取上級補助經費挹注財源，執行總經費高達2億2400餘萬元。

吉安鄉長游淑貞表示，今年再獲中央前瞻計畫補助，由內政部「提升道路品質計畫2.0」核定2案計2400萬元建設經費，分別於中央路與吉興路提升路面品質、重新檢討標誌、標線，以及行穿線的設置與調整，重點優化路口通行環境，保障行車、行人安全，目前工程進入設計階段，預計下半年動工。

游淑貞指出，考量中央路為貫穿吉安鄉連接大花蓮的重要聯外道路，改善工程將針對重車行駛、管挖情形較嚴重的第2車道及慢車道優先施作，施工範圍從建昌路口延伸至慈惠一街口，總長約1600公尺；而吉興路部分，則由中山路口至香源路口，全面鋪陳道路養護工程，總長約1300公尺。