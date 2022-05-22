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基隆市議員蘇仁和連任黨部主委 議員選舉抬轎不坐轎

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
民主進步黨基隆市黨部今天舉行主任委員選舉，現任主委蘇仁和連任成功。圖／民進黨基隆市黨部提供
民主進步黨基隆市黨部今天舉行主任委員選舉，現任主委蘇仁和連任成功。圖／民進黨基隆市黨部提供

民主進步黨基隆市黨部今天舉行主任委員和黨代表選舉，現任主委蘇仁和獲得630票連任成功，前主委張錦煌拿下364票挑戰失利。

民進黨基隆市主委選舉，今早8點到下午4點投票，雙方陣營原以為天氣不佳，加上有些黨員確診或是居家隔離，無法到場投票，投票率可能沒法過半。不過投票結果顯示，具投票資格黨員1722人中，有1029人參與，投票率接近六成。

民進黨基隆市黨部開票後宣布，市黨部主委由蘇仁和連任；他先前已宣布年底不再投入市議員選戰。全國黨代表黃俊程、張顥瀚同額競選，2人均當選。

基隆市黨代表應選28人，共49人角逐。當選名單為曾瑟蘭、李太山、劉素真、林振宗、潘俊宏、李啟翃、林俊學、黃詩涵、陳瓊茹、廖進富、陳貞伶、陳柔臻、孫立君、蔡進益、施翰廷、江曉茵、黃愉婷、林煥恩、陳志恩、陳媛媛、宋碧珠、李素霞、游雅雯、周東樺、蕭淑玲、劉媗芷、陳欣怡、呂居翰

蘇仁和說，連任成功是再一次責任承擔的開始，謝謝支持者相挺。眼前的目標是努力打好今年底的基隆市長、市議員和里長選舉，並尋求2024年總統、立委選舉民進黨再次勝利。

基隆 民進黨

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