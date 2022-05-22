花蓮是民進黨艱困選區 新主委嚴献宗：不會永遠艱困

民進黨今天舉行黨職選舉，改選黨部主委、全國黨代表及縣黨員代表。花蓮縣黨部新任主委由嚴献宗當選，全國黨代表由擬參選縣議員的現任市民代表胡仁順、縣黨部執委徐達，及縣黨部執行長沈文魁當選，縣黨員代表選出25席。新任主委嚴献宗說，花蓮雖是艱困選區，但只要努力，不會永遠艱困。

縣黨部主委陳景豊表示，2任主委任期即將任滿，感謝花蓮全體黨員與支持者對黨務的支持勉勵，這次黨職選舉花蓮設有6個投開票所，在疫情走向共存的情況下，秉持民主精神，感謝選務人員辛勤完成選務。

新任主委嚴献宗於海軍服務25年、一等士官長退伍，曾任行政院東部聯合服務中心秘書，代理縣長蔡碧仲時期任縣長室簡任機要秘書，現任黨部執行委員及全國黨代表。陳景豊祝賀新任主委、全國黨代表及縣代表當選人，團結打造最強輔選團隊，展望年底大選。

嚴献宗感謝交棒的陳景豊主委及黨部團隊、黨員，會在既有的黨務基礎上，傳承花蓮民進黨民主薪火。嚴献宗說，本次黨職選舉皆為同額競選，反映基層不分派系世代團結一心，民進黨在花蓮歷經黃信介「元帥東征」、駐美大使蕭美琴10年蹲點，相信在前人累積努力下，延續新人參政。