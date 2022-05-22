快訊

蔡總統曾致電協調防疫？ 侯友宜：去年6月打的

北市幼兒園停課政策大轉彎 黃珊珊：家長及教師壓力大

「打龜號」廖老大未戴口罩被直擊 台中衛生局這樣說

花蓮是民進黨艱困選區 新主委嚴献宗：不會永遠艱困

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
民進黨今天舉行黨職選舉，花蓮縣黨部新任主委由嚴献宗當選，他說，花蓮雖是艱困選區，但只要努力，不會永遠艱困。圖／民進黨花蓮縣黨部提供
民進黨今天舉行黨職選舉，花蓮縣黨部新任主委由嚴献宗當選，他說，花蓮雖是艱困選區，但只要努力，不會永遠艱困。圖／民進黨花蓮縣黨部提供

民進黨今天舉行黨職選舉，改選黨部主委、全國黨代表及縣黨員代表。花蓮縣黨部新任主委由嚴献宗當選，全國黨代表由擬參選縣議員的現任市民代表胡仁順、縣黨部執委徐達，及縣黨部執行長沈文魁當選，縣黨員代表選出25席。新任主委嚴献宗說，花蓮雖是艱困選區，但只要努力，不會永遠艱困。

縣黨部主委陳景豊表示，2任主委任期即將任滿，感謝花蓮全體黨員與支持者對黨務的支持勉勵，這次黨職選舉花蓮設有6個投開票所，在疫情走向共存的情況下，秉持民主精神，感謝選務人員辛勤完成選務。

新任主委嚴献宗於海軍服務25年、一等士官長退伍，曾任行政院東部聯合服務中心秘書，代理縣長蔡碧仲時期任縣長室簡任機要秘書，現任黨部執行委員及全國黨代表。陳景豊祝賀新任主委、全國黨代表及縣代表當選人，團結打造最強輔選團隊，展望年底大選。

嚴献宗感謝交棒的陳景豊主委及黨部團隊、黨員，會在既有的黨務基礎上，傳承花蓮民進黨民主薪火。嚴献宗說，本次黨職選舉皆為同額競選，反映基層不分派系世代團結一心，民進黨在花蓮歷經黃信介「元帥東征」、駐美大使蕭美琴10年蹲點，相信在前人累積努力下，延續新人參政。

花蓮 民進黨

延伸閱讀

民進黨宜蘭縣黨部主委改選結果 陳俊宇勝出順利連任

連任民進黨竹市黨部主委 陳建名：選戰繳漂亮成績單

民進黨桃園黨部主委 張火爐之女張丞儀當選

花蓮明暫停實體課程1周 部分學生仍可到校上課

相關新聞

花蓮是民進黨艱困選區 新主委嚴献宗：不會永遠艱困

民進黨今天舉行黨職選舉，改選黨部主委、全國黨代表及縣黨員代表。花蓮縣黨部新任主委由嚴献宗當選，全國黨代表由擬參選縣議員的...

民進黨宜蘭縣黨部主委改選結果 陳俊宇勝出順利連任

民進黨宜蘭縣黨部主委今天改選投票，現任主委陳俊宇爭取連任，對上英系力推的黃建財。根據最新開票結果，陳俊宇拿下1342票，...

住在鐵皮屋的智慧型投手 台東謝鎮煒獲總統教育獎

台東縣大溪國小謝鎮煒家住達仁鄉安朔部落，自小父母離異，父親生病無固定收入，他與祖父、父親及兄長同住無隔間鐵皮屋，為減輕家...

花蓮增3名手譯員 服務近3千名聽語障礙者

花蓮縣聽覺及語言障礙者有2953人，占身障人口數11％，但縣內只有3名取得手語翻譯技術士證照的手譯員，其中2名協助聽語障...

海派基隆食旅券開賣 城市博覽會期間5折優惠 限量5千套

基隆市政府一方面積極防疫，同持續推動智慧觀光旅遊服務，迎接防疫新生活。市府觀光及城市行銷處即日起推出「海派基隆食旅券」，...

「主動廚房」包餃 送暖花蓮衛局

花蓮社會企業「主動廚房」5名脊髓損傷的病友，昨天由創辦人陳守實帶領，到衛生局包水餃，並準備多項產品，慰勞辛苦的防疫人員；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。