聽新聞
test
0:00 / 0:00
民進黨宜蘭縣黨部主委改選結果 陳俊宇勝出順利連任
民進黨宜蘭縣黨部主委今天改選投票，現任主委陳俊宇爭取連任，對上英系力推的黃建財。根據最新開票結果，陳俊宇拿下1342票，領先黃建財的1227票，獲得連任。
民進黨在宜蘭有3568名選舉人數，設立10個投開票所，黃建財在宜蘭市選區的得票小幅領先，其餘選區的得票大多落後，陳俊宇在自己的員山鄉大本營，以196票對上76票，大幅領先黃建財120票，順利續任。
這次縣黨部主委改選被視為上次主委選舉「延長賽」，2020年參選主委落敗的小英之友會宜蘭後援會會長吳和信，原本在這次有意捲土重來再戰主委，但他在登記後退選，改推宜蘭小英之友會顧問團團長黃建財醫師投入選戰，黃曾經是2018年當選的縣黨部主委。
上次2020年宜蘭縣黨部主委之爭，正國會與新系聯手力抗英系的吳和信，最後陳俊宇以領先200多票勝出，這次英系與新潮流派系合作，硬是要拉下正國會的現任主委陳俊宇，就連前縣長林聰賢也在公開場合力挺黃建財；但在選前幾天，部分新系人士保持中立，選情詭譎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言