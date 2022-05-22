民進黨宜蘭縣黨部主委改選結果 陳俊宇勝出順利連任

民進黨宜蘭縣黨部主委今天改選投票，現任主委陳俊宇爭取連任，對上英系力推的黃建財。根據最新開票結果，陳俊宇拿下1342票，領先黃建財的1227票，獲得連任。

民進黨在宜蘭有3568名選舉人數，設立10個投開票所，黃建財在宜蘭市選區的得票小幅領先，其餘選區的得票大多落後，陳俊宇在自己的員山鄉大本營，以196票對上76票，大幅領先黃建財120票，順利續任。

這次縣黨部主委改選被視為上次主委選舉「延長賽」，2020年參選主委落敗的小英之友會宜蘭後援會會長吳和信，原本在這次有意捲土重來再戰主委，但他在登記後退選，改推宜蘭小英之友會顧問團團長黃建財醫師投入選戰，黃曾經是2018年當選的縣黨部主委。