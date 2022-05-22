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民進黨宜蘭縣黨部主委改選結果 陳俊宇勝出順利連任

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民進黨宜蘭縣黨部主委今天改選投票，現任主委陳俊宇爭取連任，對上英系力推的黃建財，開票結果由陳俊宇勝出，蟬聯當選主委。圖／截自陳俊宇臉書
民進黨宜蘭縣黨部主委今天改選投票，現任主委陳俊宇爭取連任，對上英系力推的黃建財，開票結果由陳俊宇勝出，蟬聯當選主委。圖／截自陳俊宇臉書

民進黨宜蘭縣黨部主委今天改選投票，現任主委陳俊宇爭取連任，對上英系力推的黃建財。根據最新開票結果，陳俊宇拿下1342票，領先黃建財的1227票，獲得連任。

民進黨在宜蘭有3568名選舉人數，設立10個投開票所，黃建財在宜蘭市選區的得票小幅領先，其餘選區的得票大多落後，陳俊宇在自己的員山鄉大本營，以196票對上76票，大幅領先黃建財120票，順利續任。

這次縣黨部主委改選被視為上次主委選舉「延長賽」，2020年參選主委落敗的小英之友會宜蘭後援會會長吳和信，原本在這次有意捲土重來再戰主委，但他在登記後退選，改推宜蘭小英之友會顧問團團長黃建財醫師投入選戰，黃曾經是2018年當選的縣黨部主委。

上次2020年宜蘭縣黨部主委之爭，正國會與新系聯手力抗英系的吳和信，最後陳俊宇以領先200多票勝出，這次英系與新潮流派系合作，硬是要拉下正國會的現任主委陳俊宇，就連前縣長林聰賢也在公開場合力挺黃建財；但在選前幾天，部分新系人士保持中立，選情詭譎。

民進黨宜蘭縣黨部主委今天改選投票，現任主委陳俊宇爭取連任，對上英系力推的黃建財，開票結果由陳俊宇勝出，蟬聯當選主委。本報資料照
民進黨宜蘭縣黨部主委今天改選投票，現任主委陳俊宇爭取連任，對上英系力推的黃建財，開票結果由陳俊宇勝出，蟬聯當選主委。本報資料照

宜蘭 民進黨

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