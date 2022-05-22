住在鐵皮屋的智慧型投手 台東謝鎮煒獲總統教育獎

台東縣大溪國小謝鎮煒家住達仁鄉安朔部落，自小父母離異，父親生病無固定收入，他與祖父、父親及兄長同住無隔間鐵皮屋，為減輕家中負擔，他在國小二年級加入大溪國小棒球隊、跨區通學住校，以樂觀心態積極參與球隊訓練、擔任棒球隊長，是球隊的智慧型投手，學科表現也優異，獲得2022年總統教育獎。

教育部公布2022總統教育獎名單，全國計有56位學生獲獎，就讀台東縣大溪國小、學校棒球隊隊長的謝鎮煒，以順處逆、力爭上游的精神獲得總統教育獎。縣長饒慶鈴稱讚他 小小年紀就能獨立自主，積極改變生命困境，奮勇向前，足為楷模。

台東縣政府教育處指出，謝鎮煒跨區通學，平日住宿學校，周休若無訓練活動便自行搭公車返回安朔部落，主動協助家務，從小便學會獨立自主，之後受教練啟蒙，加入棒球隊後，除積極完成自我訓練，也協助隊友，為球隊全方位主力球員，擔任隊長及球隊的核心打擊及先發投手。

謝鎮煒參加比賽，球隊生活規律且自我要求高，具領導特質，重視團隊合作，主動協助教練許多團務工作，凡事皆以身作則，多次在球賽中獲得MVP，更於第七屆中信盃全國棒球錦標賽中，繳出5局失3分好投的成績，演出生涯第2場完投勝，獲新聞媒體報導為智慧型投手。