花蓮增3名手譯員 服務近3千名聽語障礙者

花蓮縣聽覺及語言障礙者有2953人，占身障人口數11％，但縣內只有3名取得手語翻譯技術士證照的手譯員，其中2名協助聽語障者溝通，服務量負荷重。縣府近年積極培訓手譯學員，考取通過率極低的證照，今年有3人獲得丙級證照，將投入服務工作，提升手譯量能。

縣府社會處指出，為落實聽語障者社會參與及推廣手語普及性，自2008年起，每年辦理初階及進階手語課程，2019年開始與民間單位合作，補助開設手語翻譯丙級證照培訓班，培育更多生力軍加入手語翻譯行列。

社會處長陳加富表示，手語翻譯主要提供聽語障者洽公、就醫、銀行開戶或參與活動等，服務期間皆為免費，每年平均申請案約250件，培養手語翻譯專業人員一直是縣府注重及努力的方向，儘管手語翻譯師資須從外縣市聘請，但為了縣內聽語障朋友，持續培育人才責無旁貸。

歷年手語翻譯技術士證照平均通過率低，經過培訓班課程，花蓮在今年創下佳績，共有3人成功考取全國技術士手語翻譯丙級證照。

陳加富說，這次考取證照者為洪瑋均、林佳瑜及楊春麗3人，雖然他們都是上班族，仍願意在每個周末上課，成功通過國家考試實屬不易，讓縣內手語翻譯量能大幅提升。