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海派基隆食旅券開賣 城市博覽會期間5折優惠 限量5千套

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府結合旅宿業、店家、高鐵、觀光巴士及夏日海洋號，推出基隆主題優惠遊程。圖／基市府提供
基市府結合旅宿業、店家、高鐵、觀光巴士及夏日海洋號，推出基隆主題優惠遊程。圖／基市府提供

基隆市政府一方面積極防疫，同持續推動智慧觀光旅遊服務，迎接防疫新生活。市府觀光及城市行銷處即日起推出「海派基隆食旅券」，首波串聯本市42家在地觀光特色店家行銷，民眾可透過北北基好玩卡、基隆載航通路購買取得食旅券QR Code，安排防疫遊程到基隆消費享折扣。

觀銷處長曾姿雯說，疫情的確對民眾的日常生活造成巨大影響及改變，但防疫休閒不停歇，只要打好3劑疫苗、全程配戴口罩及保持社交距離，仍可以如常從事休閒活動。市府希望透過海派基隆食旅券模式，帶動防疫休閒生活的消費型態，歡迎民眾在這段期間到基隆走走和消費。

基市府輔導在地觀光店家者提供民眾電子票證及行動支付等智慧旅遊服務，並將觀光資訊、旅遊優惠整合在單一網路平台，店家或民眾只需透過智慧型手機或電腦，就可完成旅遊交易及體驗。

曾姿雯表示，即日起到12月31日推出的海派基隆食旅券，原價100元享9折優惠，數量不限。6月10日到19日城市博覽會期間，另有5折優惠方案，數量5000套，還可參加海派刮刮樂，有機會免費刮中價值550元的「海科館主題館+智能館+2022海派基隆食旅券電子遊程套票」、「和平島+海科館智能館+租車抵用券電子遊程套票」及「和平島+2022海派基隆食旅券電子遊程套票」。

除了食旅券優惠活動，基隆嶼4月1日起開放登島，已累積8714人次前往旅遊。曾姿雯說，現在基隆嶼百合花盛開，預約登島人數已有2萬6186人。民眾只要做好自身防疫工作，也能享受基隆山海美景。市府今年還結合旅行業、旅宿業、觀光特色店家、高鐵、觀光巴士及夏日海洋號，推出基隆主題優惠遊程，歡迎民眾參加。

海派基隆食旅券相關資訊：

「海派浪漫 基隆Go Shopping」平台

https://event.welcometw.com/event/keelung

海派基隆食旅券 北北基好玩卡購券通路

https://funpass.travel.taipei/banner/2022KEL

海派基隆食旅券 基隆載航購券通路

https://keelung.welcometw.com/banner/2022KEL

海上看展遊程（城博夏日海洋號-鴻宇航運）早鳥購票網址

https://www.kkday.com/zh-tw/product/127271

城博高鐵假期+觀光巴士遊程

https://tholiday.thsrc.com.tw/agts_thw/product/8F18D096-3006-4C4A-A823-43DAD1A73E09

基隆嶼4月1日起開放登島，已累積8714人次前往旅遊。圖／基市府提供
基隆嶼4月1日起開放登島，已累積8714人次前往旅遊。圖／基市府提供
基隆嶼百合花盛開，預約登島人數已有2萬6186人。圖／基市府提供
基隆嶼百合花盛開，預約登島人數已有2萬6186人。圖／基市府提供
基市府結合旅宿業、店家、高鐵、觀光巴士及夏日海洋號，推出基隆主題優惠遊程。圖／基市府提供
基市府結合旅宿業、店家、高鐵、觀光巴士及夏日海洋號，推出基隆主題優惠遊程。圖／基市府提供

基隆嶼 巴士 高鐵

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