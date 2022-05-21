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國中會考／宜蘭考區2學生發燒 17件違規

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
國中會考首日，宜蘭考區共計17件違規。圖／宜蘭縣政府教育處提供
國中會考首日，宜蘭考區共計17件違規。圖／宜蘭縣政府教育處提供

國中會考第一天，宜蘭考區有3957名考生，分別在8個考場，其中居家隔離與自主防疫121人、2位發燒學生在備用試場，4科共啟用20間，103人因確診或快篩陽性須參加6月4日、5日補考。

今天考科為社會、數學、國文、寫作測驗，宜蘭考區80間備用試場共啟用20間，18間安排給居隔與自主防疫的考生，其餘2間則是2位發燒學生。各節缺考狀況，第1節136人、第2節141人、第3節141人、第4節144人。

教育處表示，今天違規總計17件，5件鐘響未停筆、6件考試說明時作答、2件應試時間手機發出聲響、1件應試時間手機放置抽屜、1件攜帶計算紙、1件穿戴智慧型手錶，以及1件未經監試委員同意嚼食口香糖，並無重大違規情事。

發燒 自主防疫 宜蘭

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