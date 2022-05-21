花蓮居家物資包送出萬份 改為弱勢確診者申請不再普發

花蓮縣政府上月推出「居家照護物資包」，由村里長協助將乾糧等民生物資送給居家照護的確診者，1個多月發出上萬份，隨中央放寬隔離標準，縣府滾動調整，回歸實物銀行模式，不再普放，限縮僅發給弱勢確診者。

花蓮「居家照護物資包」包含社會處提供的罐頭、泡麵等食品，以及衛生局提供的快篩、口罩等防疫用品。從4月初每天送出70包，隨確診人數增加，到本月中旬已增加到每天1500包，累計到18日止發出1萬3197包。

社會處長陳加富說，「居家照護物資包」初期由村里長協助發送，後來在壽豐、吉安、花蓮市及新城4市鄉增加宅配，不限身分別，只要確診就配送。

不過，隨著中央放寬隔離標準，確診民眾可透過家人取得日常生活物資，縣府決定滾動式調整，以5月25日做為最後的確診基準日，25日（含）前確診者，不限身分發送，26日以後確診者，則回歸原實物銀行模式，只發送給弱勢確診者。

發放條件為：列冊低收入戶、中低收入戶，因生計者確診或居家隔離致生活陷困，三餐難繼者；列冊獨居老人因確診致生活陷困，三餐難繼者；遊民因確診致生活陷困，三餐難繼者。若有其他因素，如主要負擔家計者確診，家有老幼需照顧，生活陷入困境者，經訪視評估確實急需物資，也可請領。