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影／脊髓傷友包水餃慰勞衛生局防疫人員 謝謝守住台灣
花蓮社會企業「主動廚房」5名脊髓損傷的病友，今天由創辦人陳守實帶領，到衛生局包水餃，並準備多項產品，慰勞辛苦的防疫人員，傷友歐淳友坐在輪椅上用變形雙手努力包水餃，向衛生局人員說，「辛苦了，謝謝幫我們守住台灣」。
「主動廚房」為提供脊髓傷友有尊嚴就業的社會企業，創辦人陳守實是台北人，為幫助傷友舉家「東漂」，在花蓮企業家方來興大力支持下，落腳吉安興建廠房，以傷友能夠處理且在地的食材，開發水餃、冰糖芋頭、獅子頭、滷豬腳等多樣化產品，以冷凍宅配行銷，鼓勵大眾「購買代替捐款」，為傷友創造工作機會。
陳守實說，他的妻子原本在花蓮衛生局疾管科工作，上周請妻子向傷友衛教的時候，大家討論到疫情嚴峻，但大眾目光多放在醫護人員身上，對於默默防疫的衛生局人員反而抱怨多、肯定少，有傷友提到「大哥你安排，我們一起到衛生局包水餃」，促成這件好事，他也很高興傷友原本是受助者，如今有能力回饋，手心向下幫助他人。
除了5位脊髓傷友現場包水餃，陳守實也帶來「主動廚房」全系列產品，共準備100人份，以自助餐形式供餐，慰勞加班的工作人員。
花蓮衛生局長朱家祥、副局長鍾美珠及約百名員工，一同享用熱騰騰美食。鍾美珠說，疫情爆發後，衛生局員工的工作量大增，很多家住外縣市的員工忙到沒時間返鄉，今天雖是周六，仍有約半數員工加班堅守工作崗位，感謝「主動廚房」愛心水餃溫暖大家的心。
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