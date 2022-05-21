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打造溪南青創基地 宜蘭縣羅東創生移居中心今揭牌
羅東鎮公所推動地方創生不遺餘力，獲國發會500萬元經費挹注，將樟仔園歷史文化公園的空間活化，轉型成「宜蘭縣羅東創生移居中心」，作為青年創業基地，今天開幕啟用。這是全台首座創生移居中心，鎮長吳秋齡表示，希望能為年輕朋友創造就業機會與能力，進而帶動溪南地區的發展。
樟仔園在日治時期是培植樟苗之處，後來閒置多年，羅東鎮公所2008年興建成樟仔園歷史文化公園，2019年增設兒童遊戲設施，直至今年又賦予羅東青年創業基地的新功能。
公所指出，宜蘭縣羅東創生移居中心是縣內首個獲國發會「地方創生公有空間整備活化計畫」的案例，更是全台成立的第一個創生移居中心；中央補助的500萬元，用來強化硬體設備，未來會持續爭取經費，讓空間更臻完善。
該中心以「友善移居、溫柔創業、小鎮創生」為營運主軸，提供移居顧問、創業諮詢、場地借用、講座分享等服務，讓移居羅東的年輕族群安居樂業，育有子女的青年父母也能在此放心闖蕩事業。
宜蘭縣羅東創生移居中心今天揭牌開幕，日前確診的鎮長吳秋齡以線上參與，並和羅東高商、羅東高工、該中心執行單位的現思文化創藝有限公司，共同簽署產官學「地方創生合作交流備忘錄」，三方將積極促進青年就業多元培力、推展地方創生，使其成為羅東青創與地方創生事業的重要基地。
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