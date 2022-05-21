聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆七堵停車場繳費太慢排60多人爆氣 民諷「排快篩嗎？」
基隆市七堵南興市場對面七堵停車場，因位市場旁，今天天氣轉好很多人出門到市場採買後，回停車場要開車離去時，卻因只有一台繳費機，在上午11點半時大排長龍，排了6、70人要繳費，民眾直呼誇張，質疑「買快篩劑嗎？」現場民眾氣炸，引發民怨。
基隆昨天下雨，今天天氣放晴，七堵南興市場湧入很多民眾採買，民眾多把車停在對面一處收費的七堵停車場。但現場只有一台繳費機，有的民眾不諳操作，加上人太多，導致速度緩慢，原本以為出口柵欄壞掉，後來才發現並沒有壞，只是繳費太慢才大排長龍。
由於現場聚集大批民眾排隊等著開車出去，排了約有60多人，現場罵翻天，都質疑怎麼這麼慢。
市議員楊秀玉趕至現場處理，她說，七堵停車場今天上午停車民眾要離開時大排長龍，有人等了1、2個小時，實在太誇張，排了6、70人，建議在假日時廠商要派人到場協助，或者設兩台以上繳費機紓解繳費民眾。
七堵區市議員參人林坤明也到場了解協助，指應增加繳費機解決，不然假日一到就會大排長龍。
由於民眾排得太長，引發民怨，最後廠商打開柵欄讓車輛都開走，排隊民眾才陸續離去。（影片由楊秀玉提供）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言