基隆七堵停車場繳費太慢排60多人爆氣 民諷「排快篩嗎？」

基隆市七堵南興市場對面七堵停車場，因位市場旁，今天天氣轉好很多人出門到市場採買後，回停車場要開車離去時，卻因只有一台繳費機，在上午11點半時大排長龍，排了6、70人要繳費，民眾直呼誇張，質疑「買快篩劑嗎？」現場民眾氣炸，引發民怨。

基隆昨天下雨，今天天氣放晴，七堵南興市場湧入很多民眾採買，民眾多把車停在對面一處收費的七堵停車場。但現場只有一台繳費機，有的民眾不諳操作，加上人太多，導致速度緩慢，原本以為出口柵欄壞掉，後來才發現並沒有壞，只是繳費太慢才大排長龍。

由於現場聚集大批民眾排隊等著開車出去，排了約有60多人，現場罵翻天，都質疑怎麼這麼慢。

市議員楊秀玉趕至現場處理，她說，七堵停車場今天上午停車民眾要離開時大排長龍，有人等了1、2個小時，實在太誇張，排了6、70人，建議在假日時廠商要派人到場協助，或者設兩台以上繳費機紓解繳費民眾。

七堵區市議員參人林坤明也到場了解協助，指應增加繳費機解決，不然假日一到就會大排長龍。