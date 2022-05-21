台東鳳梨釋迦保險理賠之亂 農民分析：承辦人連串疏忽

台東縣釋迦農民昨到縣議會陳情，指農委會鳳梨釋迦保本型收入保險理賠不公，鹿野、東河鄉理賠金高於卑南等鄉市，要求重做理賠估算；但有農民直言理賠方案沒錯，是相關承辦人一連串疏忽造成，他去年曾提醒，對方都沒做，才造成台東釋迦保險之亂。

農委會主委陳吉仲日前到台東，說明鳳梨釋迦保本型收入保險理賠，同1農民種的釋迦田在卑南溪以北每公頃可賠12至17萬元，但以南只剩3至4萬餘元，引發地方農民不滿，農民要求農委會以生產成本為考量補貼，而不是以平均產量做理賠計算標準，但也有農民中肯分析「是承辦人員問題」。

該農民指出，這個保險去年開始邀保時明訂，「每公頃理賠金額為，保障額度減 該區域每公頃實際收入；每公頃實際收入為，北農第一市場價格平均，乘以該區域每公頃產量。」 保險條款、遊戲規則及理賠方案都訂得很清楚。

他說，當初遊戲規則定出來後就發覺，如果農糧署調查區域產量時，僅依過往風災調查只取5分樣本，若有農民因某些原因欠收、減產太多，勢必造成該區域產量驟減， 該區域賠償金就會增加，就像這次東河鄉其中1農民在調查中回報產量驟減，立即壓低東河鄉平均產量，相對保險賠償金就增加。

他說，去年參與農糧署台東會議時已提醒，對方也同意每鄉鎮調查數從5份增加到15份，但最終還是只調查5份；另承辦保險的農金局應該也要發現「為何某些鄉理賠金特別高？」應針對個案調查，而不是把調查資料收集後依數據賠償。