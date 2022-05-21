冠軍仍是它！台東縣54支測速桿取締件數出爐

台東縣警察局統計上半年54支測速照相桿取締違規超速，共舉發16235件，比起往年大幅降低少了一半。而被駕駛稱做「南迴超速殺手」的達仁消防分隊測速照相桿仍是舉發第一名，共舉發3887件。

縣警察局交通隊表示，上半年54支測速桿取締違規件數減少，研析原因除用路人遵守交通觀念意識提升外，疫情少外出也是主要因素，和往年同期動輒3、4萬件相比，明顯少了很多，這是好現象。

交通隊統計今年1月至5月測速照相桿取締違規超速，共舉發16235件，其中，前3名分別為台9線427.4公里的達仁消防隊測速桿3887件、台9線378公里美和所前測速桿3171件及台9線405.7公里大溪測速桿1520件。

值得一提的是，前3名測速桿都是在南迴公路上，其中，今年初剛重新整檢啟用的台9線378公里美和所前測速桿，擠下去年的亞軍金崙大橋測速桿，竄升第二。另台9戊線就南迴公路區間測速共舉發510件。

不過，雖然測速桿舉發件數減少，但被駕駛稱「南迴超速殺手」達仁消防分隊測速照相桿仍是舉發第一名，今年春節9天連假就舉發600張最多，甚至有同一台車南下北上被開了2張違規超速。